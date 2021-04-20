GTA 5'e 4K Dokular ve RTX Desteği Getiren Mod [Video]

Digital Dreams tarafından geliştirilen Grand Theft Auto V: 4K RTX 3090 Ultimate Mod, GTA 5'in grafiklerini hatırı sayılır bir şekilde geliştirerek oyunu yepyeni bir seviyeye taşıyor.

Grand Theft Auto 5 ya da kısaca GTA 5, yaklaşık 8 yıllık bir oyun olmasına rağmen gereken son derece geniş dünyası, gerek çevrimiçi modu gerekse RP (Rol Yapma) sunucuları ile popülerliğini bugün bile sürdürüyor. GTA 5'in bu denli popüler olmasının bir diğer nedeni de neredeyse AAA oyun seviyesine ulaşan ve oyun keyfini bambaşka bir seviyeye çıkaran modları.

Popüler mod geliştiricilerden Digital Dreams, geçtiğimiz hafta GTA 5 için yeni bir üst düzey gerçeklik sunan Grand Theft Auto V: 4K RTX 3090 Ultimate Mod adında yeni bir mod yayınladı ve Rockstar'ın efsanevi oyununa 4K çözünürlüklü dokular, ENB ve Ray Tracing Global Illumination efektleri getirdi.

Grand Theft Auto V: 4K RTX 3090 Ultimate Mod, oyunu gerçekten de bambaşka bir grafik kalitesine taşıyor olsa da en nihayetinde bunun yalnızca bir mod olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle doğal bir ışın izlemeden ziyade daha çok gelişmiş bir yansıma efekti ile karşılaşıyorsunuz. Yine de GTA 5 hayranları için muhteşem grafikler sunduğu inkar edilemez.

Grand Theft Auto V: 4K RTX 3090 Ultimate Mod ile ilgili en büyük sorun, ücretsiz olmaması. Şu an için mod yalnızca Frosty Series X OV3RK1LL'nin Patreon abonelerine sunuluyor bu nedenle ücretsiz bir şekilde elde edip test etmek mümkün değil. İlerleyen dönemde herkese açık olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı ise bilinmiyor.

Grand Theft Auto V: 4K RTX 3090 Ultimate Mod videosu