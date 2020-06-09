GTA 5'in Popülaritesi, GTA 6 İçin Bir Engel Değil

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, verdiği bir röportajda GTA 6'yı bekleyen oyuncuları sevindirecek bir açıklama yaptı. Yeni projelere girmek için korkmadıklarını dile getiren Zelnick, GTA 6'nın çıkışı için GTA 5'in düşmesini beklemeyeceklerini ima etti.

2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5, video oyun tarihinin en popüler oyunlarından bir tanesi olmayı başardı. Bugün bile peynir ekmek gibi satan ve milyonlarca aktif oyuncuya sahip olan oyun, geliştirici şirket Rockstar Games tarafından da hala önemseniyor. Şirket, oyuna getirdiği güncellemelerle GTA 5'in çevrimiçi modunu sürekli yeniliyor ve bu sayede oyuncular da GTA 5'ten uzaklaşmıyorlar.

GTA 5 hala popüler olsa da artık 7 yıllık bir oyun ve oyuncular, serinin yeni üyesinin çıkışını sabırsızlıkla bekliyorlar. Ne var ki Rockstar Games, bugüne kadar bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. Hatta bazı kesimler, GTA 5 hala bu kadar popülerken GTA 6'nın unutulması gerektiğini savunuyorlar. Ancak GTA 6'nın GTA 5 oynanmaya devam edilirken de tanıtılabileceği, bizzat en yetkili isim tarafından ima edildi.

Rockstar Games'in çatı şirketi olan Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, bir konferans sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Zelnick'in açıklamaları, Take-Two Interactive bünyesindeki şirketlerin yeni oyunlarıyla ilgili somut bir şey vermezken, üstü kapalı olarak çok önemli detaylar içeriyor. Açıklamalar, GTA 5'in popülaritesinin GTA 6'yı durduramayacağının düşünülmesine neden oluyor.

"Rakipleriniz tarafından alt edilmeye sadece birkaç dakika mesafedesiniz."

Zelnick, herkesin yaptıkları işleri sevdiğini ve buna göre pozisyon aldıklarını ancak bunun, yeni projeler için bir engel olmadığını dile getiriyor ve yeni projelerden korkmadığını çünkü rakip geliştiriciler tarafından alt edilmeye birkaç dakikalık mesafede olduklarını söylüyor. Zelnick'e göre bu durum video oyun sektörünün temelinde olan bir şey.

Aslına bakacak olursak Zelnick'in bu politikası yeni bir tavır değil. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde de benzer şeyler yaptı. Bunun en iyi örneği de hiç şüphesiz "NBA 2K". Şirket, NBA 2K'nın çevrimiçi sürümünü yayınladıktan sonra beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Şirket, ilk oyun hala popülerken "NBA 2K Online 2"yi oyuncularla buluşturmaktan çekinmedi. Üstelik NBA 2K Online 2, ilk oyundan daha popüler olurken NBA 2K Online da popülaritesini yitirmedi.

Zelnick'in açıklamalarından GTA 6'nın yakında tanıtılacağı gibi bir anlam çıkaramıyoruz. Yine de en azından GTA 6'nın tanıtılması için GTA 5'in oyun kütüphanelerinde unutulmasını beklememiz gerekmeyecek diyebiliriz. Şirket, GTA 6 ile en üst düzey donanımları hedeflerken GTA 5 ile nispeten zayıf donanımlara keyifli anlar sunmaya devam edebilir.