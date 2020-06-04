Çoğu Oyunsever, GTA 6'da Bir Kadın Ana Karakter İstiyor

Inverse isimli bir teknoloji sitesi, varlığı bir türlü doğrulanamayan GTA 6 ile ilgili bir anket yaptı. Ankette, oyunculara nasıl bir karakter görmek istediklerini de soran Inverse, GTA hayranlarının artık bir kadın ana karakterle karşılaşmak istedikleri sonucuna ulaştı.

Bugüne dek sizlerle, GTA 6 ile ilgili onlarca haber paylaştık. Bu haberler daha çok, GTA 6 ile ilgili ortaya atılan söylentileri ve iddiaları içeriyordu. Ancak şimdi sizlere, "Inverse" isimli bir teknoloji sitesinin yaptığı anketten bahsedeceğiz. Bugüne dek 5.800'den fazla oyunseverin katıldığı anket, GTA hayranlarının yeni oyunda nasıl bir karakter görmek istediklerini ortaya koyuyor.

Inverse tarafından yapılan açıklamalara göre ankete katılan oyunseverlerin 3.000'den fazlası, oyun içerisinde nasıl bir karakter görmek istediklerini kendi cümleleri ile dile getirmiş. İlginç bir şekilde oyunseverlerin çok büyük bir çoğunluğu, GTA 6'nın ana kahramanının bir kadın olması gerektiğini ifade etmişler.

Rockstar Games ve GTA serisinin kadınlarla arasının iyi olmadığını söyleyebiliriz. Bazı eleştirmenlere göre şirket, GTA oyunlarında kullandığı yan karakterleri fazlasıyla cinsiyetçi şekilde tasarlıyor. Ayrıca, dünyaca ünlü popüler oyun serisinde hiçbir zaman ana karakterin kadın olmaması, aslında bilinçli yapılan bir hamleydi.

Inverse tarafından yapılan anket, Rockstar Games tarafından ne kadar önemsenir bilinmez ancak böyle köklü bir değişim, GTA 6 için önemli bir yenilik olabilir. Aslına bakacak olursak piyasaya özellikle son dönemlerde sürülen oyunlarda sık sık kadın karakterler görmeye başladık. Hatta bu konuda uzunca bir süredir merakla beklenen Cyberpunk 2077'yi de örnek olarak gösterebiliriz.

GTA 5 Online'daki kadın karakterler, oyuncuları pek de memnun etmiyor

GTA 5 Online ile ilgili forumlarda pek çok oyunsever, kadın karakterlerin kalitesinin çok düşük olduğunu söyleyerek Rockstar Games'i eleştiriyorlar. Hatta YouTube'da da bu konuyla ilgili bazı rehber videolar bulunuyor. Ancak Rockstar Games, bu eleştirilerin hiçbirini bugüne dek umursamadı.

GTA 6'nın kadın karakter tartışması, ilk kez bu anketle ortaya çıkmadı

GTA 6 ile ilgili olarak bugüne kadar ortaya atılan bazı iddialar, yaklaşmakta olduğu söylenen yeni oyunun popüler Netflix dizisi Narcos'tan ilham alacağını ortaya koyuyordu. Hatta bu bağlamda "Project Americas" olarak kodlanan oyunun ana karakterlerinden bir tanesinin kadın olacağı da belirtiliyordu.