JulioNIB tarafından getirilen Magneto modu ile GTA 5'de bir çok şey artık mümkün. Metallerin kontrolünü elinde bulunduran Magneto ile uçaktan arabaya, trenden silaha birçok nesneyi kontrol edebileceksiniz.

GTA 5’te artık magnetizmin efedisi Magneto’nun güçlerine sahip olabilirsiniz. Magneto ile artık arabaları fırlatıp, uçakları gökyüzünden çekebilecek; trenleri raydan çıkartıp, insanların elinden silahları çekip alabileceksiniz. GTA 5’e bir mod olarak gelen X-Men’in Magneto’su oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.



İlk olarak Reddit’te karşılaştığımız bu mod senaryosu, JulioNIB’nin çalışması ve yapılmış en iyi çalışmalardan birisi. Metal içeren herşeyi çekebilen Magneto’nun GTA’ya özel bir de özelliği var. Silahları insanların elinden aldıktan sonra silahına davranan herkesi öldürebilirsiniz.

Metal nesneleri birbirine bağlama gücüne sahip Magneto ile bükülmüş metallerden bir grup nesne ortaya çıkartabilirsiniz. Ayrıca Magneto ile bir uçağa araba fırlatabilecek, dilerseniz arabayı uçakla parçalayabileceksiniz.

Magneto’yu ortaya çıkartan JulioNIB’e destek vermek ve modlara erken erişim sağlamak isterseniz kendisinin bir Patreon hesabı bulunuyor. Komut dosyasının tüm detaylarını ve kurulum talimatlarını buradan bulabilirsiniz. Ayrıca Magneto modu ile GTA 5 deneyimini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

GTA 5'e gelen bu tarz süper güçlü modlar, çıkışının ardından uzun zaman geçen oyunun daha eğlenceli olmasını sağlıyor.