GTA 6 ile Bugüne Kadarki Tüm İddiaları Yalanlayan Açıklama

Rockstar Games çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi, 4chan isimli anonim paylaşım platformunda, yaklaşmakta olduğuna inandığımız GTA 6 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Uzunca bir süredir hakkında en ufak bir gelişme yaşanmayan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ile ilgili bugüne kadarki belki de en heyecan verici gelişme yaşandı. Rockstar Games çalışanı olduğunu iddia eden bir kişinin 4chan isimli anonim paylaşım platformunda yaptığı açıklama, oyunun uzunca bir süredir hazır olduğunu ve duyurulmasına da çok az bir süre kaldığını gözler önüne seriyor.

4chan'de paylaşıldıktan sonra Reddit gibi küresel platformlarda çok konuşulan iddiaya göre Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili çalışmalarına çok önceden başlamış. Hatta şirketin geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen oyunu Red Dead Redemption 2, GTA 6'nın geliştirme sürecini hiçbir şekilde etkilememiş. Yani Rockstar Games, bir yandan Red Dead Redemption 2 için çalışırken diğer yandan da GTA 6'yı geliştiriyormuş.

GTA 6, neredeyse 10 yıldır geliştirilme aşamasındaymış

Bugüne kadar sizlerle paylaştığımız pek çok GTA 6 iddiasında, oyunun geliştirilme aşamasında olduğundan ve hala geliştirildiğinden bahsetmiştik. Ancak Rockstar Games çalışanı olduğunu iddia eden kişi, bu iddiaları elinin tersiyle itiyor. Söz konusu gönderiye göre şirket, GTA 6 ile ilgili çalışmalarına neredeyse 10 yıl önce başlamış. Gönderi sahibi, oyun tüm detaylarının tamamlandığını ve duyurulmaya hazır olduğunun altını çiziyor.

Bugüne kadar sizlerle paylaştığımız iddialarla genel olarak çelişen son paylaşım, GTA 6 hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Şirket, şu ana dek konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da bu paylaşımdan sonra gelebilecek en ufak bir hamle, video oyun dünyasını sarsabilir.