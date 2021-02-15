Rockstar, GTA 6'nın Tanıtım Videosunu Hazırlıyor Olabilir

Rockstar Games, resmi internet sitesi üzerinden bir iş ilanı yayımladı. Yayımlanan ilan, şirketin oyun içi görüntülerden sinematik videolar çıkaracak bir kurgucu arıyor. Şirketin geliştirmekte olduğu bilinen projesinin GTA 6 olduğu gerçeğini yok saymazsak, işe alınacak elemanın GTA 6 için çalışacağını düşünebiliriz.

Yollarını gözlerken yaşlanmaya başladığımız Grand Theft Auto 6 ile ilgili önemli ve resmi bir gelişme yaşandı. Bayram değil seyran değilken yeni bir iş ilanı yayımlayan Rockstar Games ekibi, önemli bir pozisyon için eleman aramaya başladı. Üstelik bu iş ilanı, GTA 6'nın tanıtım videosuyla yakın bir gelecekte tanışacağımızı gözler önüne seriyor.

Rockstar Games tarafından hazırlanan ilana göre şirket, oyun içinde sinematik görüntüler yakalayacak bir eleman arıyor. Bu da şirketin, yeni bir proje için tanıtım videosu hazırlayacağı anlamına geliyor. Deneyimli geliştiricinin GTA 6 haricinde bir planının olmadığını varsayacak olursak, alınacak elemanın GTA 6 için çalışacağını açıkça ifade edebiliriz. Ancak Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili hiçbir doğrulama yapmadığını da hatırlatalım.

İşte Rockstar Games'in işleme koyduğu o ilan

Yayımlanan iş ilanı, tahmin edebileceğiniz üzere aranan elemanın hangi proje için çalışacağını söylemiyor. Ancak ilana genel hatlarıyla baktığımızda, işe alınacak eleman tarafından oluşturulacak tanıtım videolarının çevrimiçi platformlar ve televizyonlarda paylaşılacağını görüyoruz.

Bu arada, her ne kadar GTA 6 için hevesleniyor olsak da bu oyunla ilgili belirtmemiz gereken bir nokta var. Öyle ki Rockstar Games, 2021 yılı içinde GTA 5'in PlayStation 5 ve Xbox Series X için özel bir sürümünü piyasaya sürecek. Hal böyleyken ve GTA 5 Online şirkete para kazandırmaya devam ediyorken Rockstar Games, GTA 6'yı 2021 yılı içerisinde yayınlamayabilir. Ancak bu durum, yaklaşmakta olduğuna inandığımız oyun için bir tanıtım videosu yayınlanmasına engel değil. Bu noktada, ne yazık ki bekleyip görmekten başka bir şansımız bulunmuyor.