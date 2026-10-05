GTA 6 İçin Jailbreak Önlemi: Korsan Oynanamayacak!

GTA 6, çıktığı gün en güncel PS5 yazılımını şart koşacak. Bu da korsan oynanma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Son dönemde PlayStation 5 konusunda adından sıkça söz ettiren bir açık, 13.60 konsol güncellemesinde büyük bir heyecan yaratmıştı. Geliştiriciler ve hackerlar, taranan tarayıcı açığından faydalanarak çekirdek seviyesinde erişim sağlamayı başarmıştı. Yani bir nevi PS5’in kırıldığını görmüştük.

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Ancak konsol üreticisi Sony, bu duruma karşı güvenlik önlemlerini hızla devreye soktu. İlk olarak 16 Eylül tarihinde yayınlanan 14.00 sistem yazılımı Relapse yöntemi için ciddi aksaklıklar oluşturdu. Ardından Sony, 1 Ekim tarihinde güvenlik düzeltmelerini daha da artıran 14.10.00.00 (14.10) güncellemesini resmi olarak kullanıma sundu.

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GTA 6 korsan oynanamayacak

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı olan GTA 6 hakkında ortaya atılan son raporlar, korsan oyun oynama beklentisinde olan kullanıcılara yönelik bir detay ortaya çıkardı. Elde edilen bilgilere göre GTA 6, piyasaya çıktığı ilk gün en güncel konsol yazılım sürümünü gerektirecek. Oyun, Sony’nin yayımladığı 14.10 sürümünün altındaki aygıt yazılımlarına sahip konsollarda kesinlikle çalışmayacak. Bu da jailbreak’li konsollara izin vermeyeceği, korsan oynanamayacağı anlamına geliyor.

GTA 6’nın PS5 ve Xbox konsol sürümlerinin yalnızca dijital kanallar üzerinden sunulacak olması, stüdyonun ve yayıncıların korsanla mücadelesinde çok büyük bir avantaj sağlıyor. Genellikle yayıncı şirketler, fiziksel disk basım süreçlerine oyunun çıkış tarihinden yaklaşık bir ay veya daha uzun bir süre önce başlamak zorunda kalıyor. Fiziksel disklerde yer alan veriler eski aygıt yazılımları ile uyumluluk gösterebilirken PlayStation Store ve Xbox Store üzerinden indirilen dijital kopyalarda güncel yazılım şartı çok daha kolay entegre edilebiliyor.