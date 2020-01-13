GTA Vice City'nin İkonik Oteli, GTA 6'da Böyle Görünebilir

Bir tasarımcı, Unreal Engine 4'ü kullanarak GTA Vice City'nin en önemli mekanlarından bir tanesini yeniden tasarladı. "Ocean View" otelini yeniden tasarlayan Bavo Debraekeleer, otelin PlayStation 5 ve Xbox Series X'e yayınlanacak GTA 6'da böyle görüneceğini söylüyor.

2019 yılında en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi olan Rockstar Games ve GTA 6, gündemden düşmek bilmiyor. Çünkü neredeyse her gün, GTA 6 ile ilgili kafa karıştırıcı bir olay yaşanıyor ve oyunseverler, Rockstar Games'in 2019 yılında duyurmadığı GTA 6 ile ilgili biraz daha umutlanıyorlar. Şimdiyse GTA 6 ile ilgili yaşanan yeni bir gelişme, oyunun nasıl görünebileceğine dair bir ipucu sunuyor.

GTA 6 ile ilgili bugüne dek ortaya atılmış pek çok iddiayı sizlerle paylaştık. Bu iddialardan en dikkat çekeni, Vice City'nin bir şekilde GTA 6'nın içerisinde de yer alacağıydı. İşte şimdi, Vice City'yi avucunun içi gibi bilen oyunseverlerin gözlerini yaşartacak olan bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Bavo Debraekeleer, GTA Vice City'nin en önemli yerlerinden bir tanesinin PlayStation 5 ve Xbox Series X'te nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor.

GTA Vice City'nin ikonik oteli, oyunda böyle görünüyordu

GTA Vice City'de yer alan "Ocean View" isimli oteli hepimiz biliriz. Burası, Vice City'deki ilk güvenli yerlerimizden bir tanesiydi. İşte Debraekeleer, "Unreal Engine 4" motorunu kullanarak bu yapının ve içerisinin PlayStation 5 ve XBox Series X'te nasıl görünebileceğini ortaya koydu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Debraekeleer'in eserlerine yakından bakalım.

GTA Vice City piyasaya sürüldüğünde, elbette şartlar çok farklıydı.Aradan geçen yıllar, video oyun sektörünün yolunu ciddi anlamda açtı ve geliştiriciler, ortaya muhteşem işler koymaya başladılar. Az önce gördüğünüz paylaşım, video oyun sektörünün ne kadar değiştiğini gözler önüne seriyor.

Elbette bu görüntüler, GTA 6'ya ait değil. Sadece bir tasarımcının elinden çıkmış olan hayali çizimler. Ancak bu çizimlerin benzerleri, ilerleyen dönemlerde GTA 6 ile birlikte hayatımıza girebilir. Yine de bunun gerçek olabilmesi için Rockstar Games'in bir an önce GTA 6'yı duyurması ve kamuoyu ile bazı detaylar paylaşması gerekiyor. Çünkü bugüne dek, GTA 6 ile ilgili resmi hiçbir bilgi edinemedik.