GTA 6, PS5'inizi Âdeta İşgal Etti: Arayüzden Mobil Uygulamaya Kadar Her Yer GTA 6 Temasına Bürünmüş Durumda!

GTA 6 ön siparişlerinin başlamasıyla birlikte Sony, agresif pazarlama kampanyalarına başlamış durumda.

Geçtiğimiz gece yarısı GTA 6 ön siparişlerinin başlamasının ardından Sony âdeta kendi oyunuymuşçasına bir pazarlama kampanyası başlattı.

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Konsolunu açan oyuncular, GTA 6'ya ilgi duymuyorsa bile (pek mümkün değil ama) mevcut PS5 arayüzünün her yerinde GTA 6'ya dair bir şeyler görmeye başladı.

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Arayüz GTA 6'ya döndü

Şu anda PS5'te standart ana ekranınız yerine sizi büyüleyici bir animasyon karşılıyor. Ekran yavaşça kararıyor, ikonik GTA 6 logosu beliriyor ve ardından oyunun ön sipariş sayfası tüm ekranı kaplıyor.

Sadece bununla da bitmiyor. PlayStation Store’a girdiğinizde de her yer GTA 6 görselleriyle donatılmış durumda. Sony, kendi özel oyunları için bile yapmadığı bu ayrıcalığı Rockstar Games’e altın tepside sunuyor desek yalan olmaz.

Mobil uygulama da GTA 6 temasına büründü

PlayStation’ın mobil uygulamasına da güncelleme geldi ve logosu GTA 6 temasına büründü.

Sony’nin bu agresif hamlesinin arkasında elbette mantıklı bir sebep var. Şirket, GTA 6’nın en iyi şekilde PS5'te deneyimleneceğini bas bas bağırmak istiyor. Keza konsol tarafında exclusive olmasa da pazarlama amaçlı anlaşmaları bulunuyor.

Ne diyelim, bir süre daha dört bir yanımızı GTA 6 reklamları kaplayacak. En azından çıkış tarihine kadar...