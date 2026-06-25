Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6, PS5'inizi Âdeta İşgal Etti: Arayüzden Mobil Uygulamaya Kadar Her Yer GTA 6 Temasına Bürünmüş Durumda!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

GTA 6 ön siparişlerinin başlamasıyla birlikte Sony, agresif pazarlama kampanyalarına başlamış durumda.

GTA 6, PS5'inizi Âdeta İşgal Etti: Arayüzden Mobil Uygulamaya Kadar Her Yer GTA 6 Temasına Bürünmüş Durumda!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz gece yarısı GTA 6 ön siparişlerinin başlamasının ardından Sony âdeta kendi oyunuymuşçasına bir pazarlama kampanyası başlattı.

Konsolunu açan oyuncular, GTA 6'ya ilgi duymuyorsa bile (pek mümkün değil ama) mevcut PS5 arayüzünün her yerinde GTA 6'ya dair bir şeyler görmeye başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6 Ön Sipariş Detayları Açıklandı: Paketler Neler? Ön Siparişler Saat Kaçta Başlayacak?

GTA 6 Ön Sipariş Detayları Açıklandı: Paketler Neler? Ön Siparişler Saat Kaçta Başlayacak?

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

İçerikten Görseller

GTA 6, PS5'inizi Âdeta İşgal Etti: Arayüzden Mobil Uygulamaya Kadar Her Yer GTA 6 Temasına Bürünmüş Durumda!
2
2

Arayüz GTA 6'ya döndü

2

Şu anda PS5'te standart ana ekranınız yerine sizi büyüleyici bir animasyon karşılıyor. Ekran yavaşça kararıyor, ikonik GTA 6 logosu beliriyor ve ardından oyunun ön sipariş sayfası tüm ekranı kaplıyor.

Sadece bununla da bitmiyor. PlayStation Store’a girdiğinizde de her yer GTA 6 görselleriyle donatılmış durumda. Sony, kendi özel oyunları için bile yapmadığı bu ayrıcalığı Rockstar Games’e altın tepside sunuyor desek yalan olmaz.

Mobil uygulama da GTA 6 temasına büründü

2

PlayStation’ın mobil uygulamasına da güncelleme geldi ve logosu GTA 6 temasına büründü.

Sony’nin bu agresif hamlesinin arkasında elbette mantıklı bir sebep var. Şirket, GTA 6’nın en iyi şekilde PS5'te deneyimleneceğini bas bas bağırmak istiyor. Keza konsol tarafında exclusive olmasa da pazarlama amaçlı anlaşmaları bulunuyor.

Ne diyelim, bir süre daha dört bir yanımızı GTA 6 reklamları kaplayacak. En azından çıkış tarihine kadar...

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Gta 6 Rockstar Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com