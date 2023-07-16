GTA 6 Görüntülerini Sızdıran Hacker, ‘Akli Dengesi Yerinde Olmadığından’ Yargılanmayacak

1 dk okuma süresi
16
1
1
0
0
GTA 6’yı sızdıran hacker’ın, psikiyatristler tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı, dolayısıyla yargılanmaya elverişli olmadığı tanısı kondu.

Geride bıraktığımız yılın Eylül ayında, yani neredeyse 1 yıl önce sızdırılan GTA 6’nın erken geliştirme safhası görüntüleri ve videoları, interneti sallamıştı. Zira biliyorsunuz ki Rockstar Games, bir oyun geliştirdiği zaman en ufak sızıntıya yer vermemesiyle bilinen bir şirket.

Bu olay da onların itibarını ve GTA 6’nın olası pazarlama stratejilerini baltalamıştı. Rockstar, sızıntının hemen ardından bunu gerçekleştiren kişinin 17-18 yaşlarındaki Arion Kurtaj isimli İngiliz bir gencin olduğunu öğrenmiş ve tabii ki dava açmıştı.

Psikiyatristler, Kurtaj’ın akli dengesinin yargılanmak için uygun olmadığını belirtildi

GTA 6’nın erken geliştirme görüntülerini sızdırmakla itham edilen 18 yaşındaki Arion Kurtaj, psikiyatristler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından "yargılanmaya elverişsiz" olarak kabul edildi. Bunun sonucunda, jürinin artık suçlu ya da suçsuz kararını vermek yerine, Kurtaj'ın bu eylemleri gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olup olmadığına karar vermesi gerekecek.

Ancak Kurtaj’ın tek suçu bu değil: Kendisi aynı zamanda Uber’i, NVIDIA’yı ve finansal teknoloji firması Revolut’u hack’lemek ve hatta şantaj yapmak ile de suçlanıyor. Toplamda 12 suçlamayla karşı karşıya olan Kurtaj’ın bu değerlendirmenin ardından o davalardan da beraat etmesi mümkün.
İLGİLİ HABER

Rockstar, GTA 6 Çıkarmamak İçin Yine Kırk Takla Atıyor: Red Dead Redemption Remastered Geliyor

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.pushsquare.com/news/2023/07/accused-gta-6-leaker-deemed-unfit-to-stand-trial-by-psychiatrists
16
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
16
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler