GTA 6’yı sızdıran hacker’ın, psikiyatristler tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı, dolayısıyla yargılanmaya elverişli olmadığı tanısı kondu.

Geride bıraktığımız yılın Eylül ayında, yani neredeyse 1 yıl önce sızdırılan GTA 6’nın erken geliştirme safhası görüntüleri ve videoları, interneti sallamıştı. Zira biliyorsunuz ki Rockstar Games, bir oyun geliştirdiği zaman en ufak sızıntıya yer vermemesiyle bilinen bir şirket.

Bu olay da onların itibarını ve GTA 6’nın olası pazarlama stratejilerini baltalamıştı. Rockstar, sızıntının hemen ardından bunu gerçekleştiren kişinin 17-18 yaşlarındaki Arion Kurtaj isimli İngiliz bir gencin olduğunu öğrenmiş ve tabii ki dava açmıştı.

Psikiyatristler, Kurtaj’ın akli dengesinin yargılanmak için uygun olmadığını belirtildi

GTA 6’nın erken geliştirme görüntülerini sızdırmakla itham edilen 18 yaşındaki Arion Kurtaj, psikiyatristler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından "yargılanmaya elverişsiz" olarak kabul edildi. Bunun sonucunda, jürinin artık suçlu ya da suçsuz kararını vermek yerine, Kurtaj'ın bu eylemleri gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olup olmadığına karar vermesi gerekecek.

Ancak Kurtaj’ın tek suçu bu değil: Kendisi aynı zamanda Uber’i, NVIDIA’yı ve finansal teknoloji firması Revolut’u hack’lemek ve hatta şantaj yapmak ile de suçlanıyor. Toplamda 12 suçlamayla karşı karşıya olan Kurtaj’ın bu değerlendirmenin ardından o davalardan da beraat etmesi mümkün.