GTA Definitive Edition'ın Satışlarını Yeniden Başladı

Rockstar, geçtiğimiz gün Rockstar Games Launcher’dan kaldırılan ve oynanılmaz hale getirilen GTA: The Trilogy – The Definitive Edition’ı yeniden Launcher’a ekledi. Oyun, yeniden satın alınabilir ve oynanabilir hale geldi.

Rockstar’ın sürpriz bir şekilde duyurduğu ve 11 Kasım tarihinde yayınladığı GTA: The Trilogy – Definitive Edition, birçok kişinin korktuğu şekilde çıkış yaptı. GTA III, Vice City ve San Andreas oyunlarının ‘yeniden elden geçirildiği’ halleri, ne yazık ki efsane oyunları kötü hatırlamamıza neden olacak kadar sorunlara sahipti.

Rockstar’ın neredeyse hiç üstüne uğraşmadan yeniden piyasaya sürdüğü efsaneler, birçok hataya ve performans sorunlarına ev sahipliği yapıyordu. Rockstar, geçtiğimiz günlerde paylaştığı açıklamayla da oyunun PC sürümünün geçici bir süreliğine kaldırıldığını açıklamıştı. Bunun nedeniyse oyunun ‘eklenmemesi gereken dosyalara’ sahip olmasıydı.

Oyun yeniden Rockstar Games Launcher'a eklendi:

13 Kasım’da Rockstar Games Launcher’dan çıkarılarak satın alımları ve oynanışı sonlandırılan GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, bugün yeniden Launcher’a eklendi. Twitter üzerinden duyuru paylaşan Rockstar, oyunun satın alınabilir ve oynanabilir hale geldiğini açıkladı. Ardından yaşanan olumsuzluklardan dolayı oyunculardan özür diledi ve performansın geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Rockstar’ın serinin satışını durduracak kadar önemli olan ‘eklenmemesi gereken dosyaların’ ne olduğu resmen açıklanmadı. Fakat Video Games Chronicle, oyun dosyalarında yaptığı çalışmalar sonucunda bu dosyalardan bazılarının geliştirici notları, oyunun artık lisansına sahip olmadığı müzikler ve cinsel içerikli Hot Coffee modundan oluştuğunu gösterdi.

Bu dosyalar, oyun çalıştırıldığında devre dışı kalıyor olsalar da oyunun dosyalarını kurcalayan kişilerce kolaylıkla bulunabiliyordu. Rockstar, üç oyunu yeniden satışa sunmuş olsa da kendi tarihinin en kötü puanını alan ve hakkında hiçbir olumlu yorumun bulunmadığı bu paketin ne kadar satın alınacağı tartışılır.