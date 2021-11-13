Rockstar, GTA: Trilogy’nin PC Satışlarını Durdurdu

Rockstar, Rockstar Games Launcher uygulamasının çevrimdışı olmasının ardından şimdi de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition’ın PC satışlarını durdurduğunu açıkladı. Rockstar oyundaki “istenmeyen dosyalardan” dolayı bu yola gittiğini söylerken oyuncular da sosyal medya üzerinden grafikleri alay konusu haline getirdi.

Bir süredir beklenen ve bu hafta yayınlanan GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, oyuncuları hayal kırıklığına uğratmış gibi gözüküyor. Rockstar Games Launcher uygulamasında PC versiyonu yayınlanan oyun, uygulamanın çevrimdışı olmasıyla birlikte oynanamaz duruma gelmişti. Sorunların giderilmesi beklenirken Rockstar, web sitesinde oyunun PC versiyonunun satışlarını kaldırdığını açıkladı.

Rockstar Support, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Rockstar Games Launcher’ın yeniden aktif olduğunu ancak GTA: The Trilogy – The Definitive Edition oyununun “eklenmemesi gereken dosyalardan” dolayı şu anda satın alınamayacağını ve oynanamayacağını açıkladı. Uzmanlar, bahsi geçen bu “eklenmemesi gereken dosyaların” lisanssız müzikler olduğunu ileri sürüyor. Rockstar için işler hiç yolunda gitmiyor ancak şirket yaşanan sorundan dolayı özür dilediklerini ve çalışmalara devam ettiklerini ifade ediyor.

Oyunun grafikleri de alay konusu oldu:

Oyunun daha yayınlandığı hafta “istenmeyen dosyalardan” dolayı kaldırılması yetmezmiş gibi grafikleri de oyuncular tarafından alay konusu haline geldi. Rockstar’ın klasikleşen üç oyununun bir araya geldiği GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, yüksek çözünürlüklü grafikler sunarak oyun deneyimini geliştirmeyi umuyordu. Ancak bu da planlandığı gibi gitmedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda oyundaki orijinal karakterlerin yeniden yaratılırken tuhaf şekilde değiştirildikleri görülüyor. Buna ek olarak yağmur efektinin felaket olması da dikkat çekiyor. Ayrıca şehirdeki tabelalarda yazım hataları ve rastgele kan göletleri olduğu da iddia ediliyor. Bu kadar kısa süren yayın hayatında bu kadar fazla problemle karşılaşmak Rockstar için hiç de iyiye işaret değil.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition’ın göz kanatan grafikleri: