Call of Duty: Modern Warfare'da Avantaj Sağlayan Hata

Call of Duty: Modern Warfare, PC ve oyun konsollarında beraber oynanabilen bir oyun. Oyuncular tarafından bir yapılan bir deneme, oyun konsolların oyunun dönüş hızının bilgisayarlardan daha hızlı olduğunu gösterdi.

Call of Duty: Modern Warfare, oyuncuların çok hızlı bir şekilde oynamayı sevdikleri oyunlardan bir tanesi. Oyunu ilgi çekici yapan şeylerden bir tanesi de hızlı reaksiyonların oyunda önemli bir yerinin olmasıdır. Bu nedenle oyunun tepki süresi oyuncuların en dikkat ettiği şeylerden biri olarak görülüyor. Ama ne yazık ki oyuncular tepki süresi konusunda Call of Duty: Modern Warfare’da sorun yaşıyorlar.

Call of Duty: Modern Wafare ile gelen en büyük yeniliklerden biri de bilgisayar ve oyun konsolu kullanan oyuncuların karşılıklı rekabet edebilmeleriydi. Oyunun bilgisayar ve oyun konsolu versiyonları arasında bu nedenle çok küçük farklılıklar bulunuyor. Ancak bu farklardan bir tanesi, konsol oyuncularına avantaj sağlıyor görünüyor.

Reddit’te J3RRY__ ismini kullanan bir oyuncu, oyunda sersemletme bombası atıldığında fare ve kontrol cihazının dönüş hızlarını karşılaştırdı. J3RRY__ tarafından yapılan testte oyun konsolunun kontrol cihazı ile sersemletme bombası sonrası fareye göre daha hızlı dönülebildiği görülüyor. Reddit kullanıcısı DPI değeri daha yüksek bir fare ile de denemeyi yapmasına rağmen sonuçlar değişmedi.

J3RRY__ tarafından keşfedilen bu sorun, oyuncular cephesinden büyük bir tepki ile karşılandı. Hızlı olmanın son derece önemli olduğu bir oyunda böyle bir tepki gecikmesi sorununu sadece bilgisayar kullanıcılarının yaşıyor olmasına tepki gösterilmesi, gayet anlaşılır bir durum.

Call of Duty: Modern Warfare’ın yaşadığı ilk sorun bu değil ancak tepki süresindeki bu sorunla alakalı henüz bir açıklama ya da çözüm gelmedi. Oyuna yapılacak bir güncelleme ile bu sorunun çözülmemesi tepkilerin dengelenmesini sağlayabilir.