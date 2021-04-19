Uzun yıllardır popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Grand Theft Auto 5, bir an önce çözülmesi gereken bir hacker problemine sahip. Üstelik bu sorun başka güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor.

Rockstar'ın yıllardır üstesinden gelemediği sorunlardan biri GTA Online'da adeta cirit atan hileciler. Bir sorun çözüldükçe başka bir sorun ortaya çıkıyor. Oyunun ne kadar popüler olduğunu göz önüne alırsak, bu durum hiç şaşırtıcı değil.

Oyunun son döneminde sayısı artan ücretli modlar, lobileri dolduran hileciler ve diğer oyuncuları endişeye iten güvenlik açıkları oyundan alınan keyfi azaltmakla kalmıyor, diğer oyuncuları da ciddi bir tehdit altına sokuyor.

Üç beş dolara hile

Oyunda önü alınmayan hilecilerin önemli bir kısmı, sadece birkaç dolarlık ücret karşılığında oyun içi para alabiliyor. Buna ek olarak çeşitli özelliklere erişmek için de bazı basit aramalar yapmak yeterli olabiliyor. Hatta bu amaçla kurulmuş özel hileci Discord sunucuları bile bulunuyor.

Bu hileler, hile yapmayan oyuncuların daha güya güvenli evlerinden çıkmadan önce öldürülebilmesi için bile kullanılabiliyor. Hatta bu saldırılar, Online versiyonda pasif modda oynayan ve PvP'den uzak duran diğer kullanıcıları da etkiliyor.

Oyundaki açıkların bir kısmı anlaşılabilir. Oyunda ölümsüz olan, dengesiz silahlara sahip, cephanesi bitmeyen karakterler en nihayetinde yalnızca oyun içini etkiliyor. Haliyle oyunu oynamamak yeterli olabilecektir. Ancal GTA'nın tek sorunu oyun içinde değil.

IP adresleri de güvende değil

Bazı hileciler, oyun içinde karşılaştığı diğer kişilere oyun içi güç gösterisi yapmakla da yetinmiyor. IP ve konum bilgilerini attıkları kullanıcılara "Nerede yaşadığını biliyorum" tarzında mesajlar iletiyor. Bu oldukça gerçek ve tehlikeli bir tehdite işaret ediyor.

Birisinin IP adresini bularak fiziksel saldırı yapması imkansız olmasa da düşük bir ihtimal. Ancak doğrudan internet bağlantısını kapatmaya ya da aşırı yükleme ile kullanılamaz hale getirmeye yönelik saldırılar söz konusu olabiliyor.

Bu tür sorunlarla başa çıkmak için kullanılabilecek en temel yöntem ise VPN kullanmak gibi gözüküyor. Ücretsiz pek çok farklı VPN programı ve uygulamasının da bulunduğunu göz önüne alırsak, iyi bir VPN sorunları çözmeye yardımcı olacaktır. En azından gizliliğinize bir katman daha eklemiş olursunuz.