GTA 5'i Bitirmek İçin Öldürülmesi Gereken Karakter Sayısı

Bir YouTube kanalı, GTA 5'te yalnızca oyunu bitirmek için kaç kişinin öldürülmesi gerektiğini tek tek saydı. Oyunun hikayesindeki üç karakter için de ayrı ayrı sayıp yapan ekip, oyunu bitirmek için en az 726 kişinin öldürülmesi gerektiğini tespit etti.

Dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan GTA 5'le ilgili ilginç bir deney yapıldı. "Sex-Positive Gamer" isimli bir YouTube kanalı tarafından yapılan bu deneyde, GTA 5'in başından sonuna kadar minimum kaç kişiyi öldürmeniz gerektiği tespit ediliyor. YouTube kanalının elde ettiği bulgulara göre GTA 5'i tam anlamıyla bitirebilmek için en az 726 kişiyi öldürmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu oyunu bitirmeniz mümkün değil.

Herhangi bir GTA oyununu oynadıysanız, bu oyunda suç işlemeden vakit geçirme çalışmanın çok zor olduğunu deneyimlemişsinizdir. Özellikle de trafik kurallarına harfiyen uymak, oyundaki diğer canlıları korumak isterseniz, işin çok daha fazla zorlaşacağını tahmin etmişsinizdir. İşte söz konusu YouTube kanalı da tam olarak bu durumun üzerine düşmeye karar verdi ve GTA 5'te yalnızca öldürmek zorunda olduğumuz karakterleri öldürerek, ortaya nasıl bir durumun çıktığını göstermiş oldu.

Kimseye bilinçli olarak zarar vermezseniz, 726 kişiyi öldürmeniz gerekiyor

Hatırlayacağınız üzere GTA 5'in hikaye modunda, üç ana karakter yer alıyordu. Bu karakterler Franklin, Trevor ve Michael olarak karşımıza çıkmıştı. Oyunu en başından oynamaya başlayan Sex-Positive Gamer ekibi, bu üç karakter için de ayrı ayrı sayılar çıkararak oyun boyunca hangi karakterin kaç kişiyi öldürdüğünü tespit etti. Buna göre GTA 5'in başından sonuna kadar karakterler bazında öldüreceğiniz kişi sayısı şöyleydi;

Franklin ile 295, 258 ile Trevor ve 172 ile de Michael. Bu sayıları topladığımızda ise 725 kişinin öldürülmesi gerektiğini biliyoruz. Buradaki 1 sayılık farkın sebebi ise "Devin Weston" isimli bir karakter. Eğer 2010'lu yıllarda bitirdiğiniz hikayeyi hala hatırlayabiliyorsanız, Weston'ı Franklin, Trevor ve Michael'in birlikte öldürdüğünü bilirsiniz. İşte Weston'ı da işin içine kattığımızda, 726 kişiyi öldürmeden GTA 5'i bitirme gibi bir ihtimalinizin olmadığını söylemek gerekiyor.

İşte GTA 5'te gereksiz olarak kimseyi öldürmediğiniz durumlarda bile kaç kişiyi öldürmeniz gerektiğini gösteren o video