Hayatımızın bir köşesinde yer alması gereken araçlardan bir tanesi de VPN diyebiliriz. İnternette özgürce dolaşmanızı sağlayan VPN araçları, günümüzde en çok ihtiyacımız olan araçlardan bir tanesi.

Bazen uygulanan erişim engelleri veya en çok ihtiyacımız olduğu anlarda karşımıza çıkan erişim sorunlarının önüne geçmek için VPN uygulamalarına koşuyoruz. Yaşanan erişim sorunları, yasaklı sitelere giriş yapma amacı bir kenarı; günlük ihtiyaçlarımıza, işimize bile engel olabiliyor. Bunun için de ücretli ya da ücretsiz servisleri el altında bulundurmak gerekiyor.

Farklı ülkelerin sunucularına kolay ve hızlı bir şekilde bağlanarak, erişim engeli ile karşılaştığımız yasaklı sitelere giriş yapabilmemizi sağlayan bu VPN uygulamaları, dünya genelinde oldukça popüler. Hatta Türkiye olarak dünya genelinde VPN araçlarını en çok kullanan üçüncü ülkeyiz. Peki yasaklı sitelere giriş için hangi VPN araçlarını kullanmalıyız?

Listemizdeki ücretsiz VPN programlarına geçmeden önce sizlere Türkiye'de sorunsuz çalışan SurfShark hakkında birkaç bilgi vermek istiyoruz. 2018 Mart ayında yaşanan engellemelerden sonra, ülkemizde çalışmaya devam eden bir firma ve hizmet olarak dikkati çekmişti. 60'tan fazla ülkede hizmet veren SurfShark, 2000'e yakın sunucu üzerinden VPN hizmeti sunuyor.

Alt yapınız izin veriyorsa SurfShark ile 70 Mbps civarında indirme hızına ulaşabilir, 4K çözünürlüğündeki videolaro rahatlıkla izleyebilirsiniz. Engelli durumdaki tüm site ve servislere erişebilirsiniz. Ücretli üye olduktan sonra ek 3 ay ücretsiz kullanım hakkı da SurfShark'ı aylık 2,49 dolar karşılığında kullanabilirsiniz. Ücretsiz. Hemen buraya tıklayıp seçeneklere göz atın; sınırlandırılmamış, hızlı ve kaliteli internetin tadını çıkarın. Ayrıca SurfShark mobil uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz:

Yasaklı sitelere giriş için VPN servisleri, eklentileri ve uygulamaları:

Uygulamalar (Android - iPhone) Ufo VPN VPN Proxy Master Hotspot Shield Nord VPN

Tarayıcı Eklentileri ZenMate VPN Touch VPN Hola VPN Betternet VPN

Tarayıcılar: Opera Opera GX



Ayrıca VPN servisleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve Türkiye'de çalışan ücretli firmalara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Uygulamalar (Android - iPhone)

Ufo VPN

Puan: 4,5

4,5 Artıları: Çoklu protokoller ile birlikte daha fazla ülkeye hızlı bir şekilde bağlanabilme.

Hem iOS, hem de Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için önerebileceğimiz ilk VPN uygulaması olan Ufo VPN, 15 tanesi ücretsiz olmak üzere toplamda 40’a yakın ülkeye tek bir tuşla bağlantı sağlayabiliyor. Üstelik, bağlanmadan önce ülkelerdeki anlık ping ölçümünü gösterdiği için hangi ülkede daha rahat internet kullanabileceğize rahatlıkla karar verebilirsiniz.

VPN Proxy Master

Puan: 4,3

4,3 Artıları: Kurumsal internet ağları için diğer uygulamalara göre daha etkili

Kurumsal internet ağlarında; Instagram, WhatsApp veya Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında erişim engeli bulunabilir. VPN Proxy Master ile birlikte ağınızın sizin karşınıza çıkardığı engelleri kolaylıkla aşabilir ve VPN bağlantısı ile özgürce internette dolaşabilirsiniz.

Hotspot Shield

Puan: 4,0

4,0 Artıları: Daha hızlı bağlantı.

Hotspot Shield’ı öğrencilerin çoğu mutlaka kullanmıştır. Çoğu VPN uygulamasına göre daha hızlı ve daha fazla bağlantı seçeneği ile en çok tercih edilen VPN araçlarından. Bunun yanı sıra kurumsal ağlarda da oldukça başarılı VPN uygulamalarından bir tanesi.

Nord VPN

Puan: 4,1

4,1 Artıları: 50’den fazla ülke seçeneği.

Nord VPN’in diğer VPN araçlarına göre 50’den fazla güvenli ve siber tehditlere karşı korumalı bağlantı hizmeti bulunuyor. Yani, VPN aktifken karşılaştığınız herhangi bir siber tehditte Nord VPN sizleri güvene alıyor ve herhangi bir zarar görmemenizi sağlıyor.

Tarayıcı Eklentileri

Puan: 3,8

3,8 Artıları: Çoğu popüler tarayıcıyı destekler.

Chrome, Opera, Mozilla Firefox gibi popüler tarayıcıların tamamında çalışan ZenMate, tek tıkla VPN'i aktif ederek internette özgürce dolaşabilmenizi sağlıyor.

Puan: 4,6

4,6 Artıları: Tamamiyle ücretsiz.

Diğer VPN uygulamalarına göre tamamiyle ücretsiz olan Touch VPN’i yine bir önceki VPN aracı gibi çoğu popüler tarayıcı destekliyor. Google’da 4,6 gibi bir puana sahip bu eklenti ile kolaylıkla internette özgürce dolaşabilirsiniz.

Puan: 4,9

4,9 Artıları: Yalnızca belirli sekmelerde VPN aktifleştirme.

Hola VPN ile birlikte tüm tarayıcıda değil, yalnızca belirlediğiniz sekmelerde de VPN’i aktif edebilme özelliğine sahipsiniz.

Puan: 4,4

4,4 Artıları: Tüm bağlantılar tamamiyle ücretsiz.

Touch VPN’de olduğu gibi, Betternet ile de tüm bağlantıları tamamiyle ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Tarayıcılar

Opera

Opera’nın tamamiyle kendine ait VPN özelliği ile birlikte hiçbir ekstra eklentiye veya uygulamaya ihtiyaç duymadan internette özgürce dolaşabilirsiniz. Ctrl + Shift + N kombinasyonları ile gizli sekmeyi aktif ettikten sonra tarayıcının sol üst tarafında bulunan VPN butonuna tıklayarak VPN’i aktif edebilirsiniz. Ayrıca, özel olarak bir ülke seçimi yapmak zorunda değilsiniz. Opera, en hızlı ve güvenli bağlantıyı sizler için hızlıca seçiyor.

Opera GX

Opera GX, Opera’nın oyuncu odaklı olarak piyasaya sürdüğü bir internet tarayıcısı. Opera’dan farklı olarak, tarayıcının ne kadar RAM ve internet kullanacağını kendiniz belirleyebiliyorsunuz ve tarayıcınız sizin belirlediğiniz limitlerin üstüne çıkmıyor. Bunun sayesinde bir oyun esnasında tarayıcınız aşırı bir şekilde RAM’ınızı ve internetinizi kullanmaz. VPN olarak yine Ctrl + Shift + N kombinasyonlarıyla gizli sekmeyi açtıktan sonra sol üst köşeden VPN özelliğini aktif edebilirsiniz.