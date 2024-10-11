Nefes almakta bile güçlük geçerek güldüğünüz zamanlar olmuştur. Peki sahiden de “gülmekten ölmek” diye bir şey mümkün mü?

“Gülmekten ölmek”, sık sık başvurduğumuz bir tabir. Hatta çok güldüğümüz zamanlarda “Şimdi öleceğim!” gibi ifadeler kullanabiliyoruz ancak hiç bunun gerçeklik payını düşünmüyoruz.

Çok fazla güldüğümüzda gerçekten de ölebilir miyiz? Böyle bir ihtimal var mı? Anlatalım.

Kalbi etkileyebiliyor.

Çok fazla gülmek, vücudumuzda olumsuz bazı etkileri tetikleyebilir. Mesela kalp problemleri gibi. Hatta bu ihtimale özel bir terim bile var: kahkaha kaynaklı senkop. Bu durum; fazla gülme sırasında kan basıncının hızlı bir şekilde düşmesine ve beyne akan kan miktarının azalmasıyla bilinç kaybına neden olabiliyor.

Hatta bununla ilgili belgelenmiş trajikomik bir vaka bile var. 1997 yılında, 62 yaşındaki bir kişi; o zamanların meşhur dizisi “Seinfeld”i izlerken fazla gülmekten defalarca kez bayılmış ve bu durum “Seinfeld senkopu” olarak anılmış.

Teknik olarak ölüme gidebilir ancak çok mümkün değil.

New York Teknoloji Enstitüsünden Kardiyoloji Doktoru Todd Cohen, kahkaha kaynaklı senkopun kalbin durmasına neden olması teknik olarak mümkün olsa da gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor. Birinin gülmekten ölmesi için yan faktörlerin de olması gerek.

Nedir bu yan faktörler?

Evet, boğulma ve kalp durması sebebiyle kahkahadan ölüm vakaları var ancak sağlıklı kişiler için olası bir ölüm sebebi değil. Kişinin astım veya herhangi bir kalp rahatsızlığı varsa ancak o zaman tehlikeli sonuçları olabilir.

2009’da yapılan bir araştırmada, 105 astımlı kişinin %40’ından fazlasının kahkaha kaynaklı astım yaşadığı görüldü. Ciddi vakalarda, solunum cihazına veya ilacına erişim olmadığında astım ataklarının ölümcül olabileceği belirtildi.

Özetle gülmekten ölmek, ekstra rahatsızlıkların yoksa pek mümkün değil. Aksine mutluluk hormonu salgılatarak ve stres hormonunu azaltarak beyne iyi gelen bir şey; gülmekten korkmayın!

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