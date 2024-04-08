Canlılar, doğa olaylarından etkilenmeye oldukça meyillidir çünkü bu gibi durumlara, vücutları adapte olamaz ve çeşitli tuhaflıklar sergilerler. Bugün gerçekleşecek ve Meksika, ABD ve Kanada'dan izlenebilecek tam Güneş tutulmasının da bilhassa kuşları etkileyeceği ve beklenmedik olaylara sahne olacağı tahmin ediliyor.

Örneğin 2017’deki tutulma esnasında; keçiler bir anda sessizleşerek dinlenme pozisyonuna geçmiş, zürafalar bulundukları yerde koşmaya başlamış, kuş sürüleri ise uçmayı bırakarak ağaçlara konmuştu. Peki bu güneş tutulmasının, hayvanları ve özellikle kuşları nasıl etkilemesi bekleniyor?

Araştırmacılar 8 Nisan’daki tam Güneş tutulmasında, ABD meteoroloji radar istasyonlarını kullanarak havadaki aktiviteyi ölçmeyi planlıyorlar.

Ekip tutulmanın yüksekliği esnasında, Ay’ın doğrudan Dünya ile Güneş arasında olduğu, diğer bir deyişle bütünlük olarak ifade edilen hareketlerini ölçmeyi hedefliyor. Karşılaştırma için ise gün batımında tekrar bir ölçüm yapılacak.

NASA’ya göre bu Güneş tutulmasıyla birlikte çoğu yer 3,5 ila 4 dakika boyunca karanlıkta kalacak ve bu da veri toplamak için çok fazla vaktin olmadığını gösteriyor.

Geçmişe gittiğimizde ise Araştırmacı Andrew Farnsworth, 2017 tutulmasında uçan böceklerde ve kuşlarda bir azalma görmüştü. Ancak gece hava karardığında bu tipik hareket düzenine benzer bir durumla karşılaşılmamıştı.

Ayrıca gün batımında genellikle böceklerin, kuşların ve yarasaların ya geceyi geçirmek için karaya çıktığını ya da gece faaliyetine yeni başladığını gösteren büyük bir hareketlilik de vardı.

Öte yandan bu iki tutulma arasında bazı önemli farklar mevcut.

2017’deki tutulma tam bir tutulmaydı fakat Ay’ın, bu kez Dünya’ya biraz daha yakın olması ve böylece bütünlüğün daha uzun süre dayanması bekleniyor. Son Güneş tutulması, Ağustos ayında sonbahar kuş göçünün başlangıcında meydana gelmişti ve gölgesi, Kuzey Amerika boyunca kuzeybatıdan güneybatıya doğru bir yol izledi.

Bu kez tutulma, Meksika’nın bazı kısımlarını ve 13 eyaleti, güneybatıdan kuzeydoğuya doğru takip edecek ve bahar göçü esnasında meydana gelecek. Ayrıca araştırmacılara göre 2017’dekine kıyasla bu Güneş tutulması, hayvanların hareketlerini gözlemlemek için çok daha elverişli.

Çünkü bu kez tutulmanın güzergâhında 8 yerine 13 rota var ve böylece kuşlar, üreme alanlarına ulaşmak için çok daha hareketli olacaklar. Yine beklenmedik bir karanlık ve sıcaklık düşüşü sebebiyle eğer kuşların davranışlarında önemli değişiklikler olursa, Güneş tutulması vesilesiyle bunları gözlemlemek çok daha kolay olacak.

Tüm bunların yanı sıra araştırmacılar, bazı hayvanların tam Güneş tutulmasına nasıl tepki verdiklerine bakarak ışığı nasıl algıladıklarına ve kullandıklarına dair ipuçları yakalamayı hedefliyor. Çünkü kuşlar ve böcekler, ışıktan gelen ipuçlarını farklı şekillerde kullanmaya oldukça meyilli canlılardır.

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