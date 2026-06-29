Güncel 5G Abone Sayısı Açıklandı (Ayrıca Avrupa'nın "En Çok Konuşanı" Olduk)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'dan bu yana 5G abone sayısındaki gelinen noktayı açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güncel 5G abone sayısına yönelik açıklamalarda bulundu.

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Bakanın açıkladığı son verilere göre 1 Nisan'da hayatımıza resmen giren 5G, daha ilk çeyrek bitmeden tam 43 milyon aboneyi aşarak rekor bir başlangıç yaptı.

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5G'de 43 milyon abone

Tabii bu kadar insanı 5G'ye bağlamak kolay olmadı. İhale bedelleri de eklenince, elektronik haberleşme sektöründeki toplam yatırım tutarı 2026'nın ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı.

Ayrıca bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre tam %1300'lük bir artış anlamına geliyor.

Diğer veriler de açıklandı

Geniş bant internet abone sayısı 99,5 milyona dayanırken, asıl patlama fiber altyapıda yaşandı. Fiber ağ uzunluğu 697 bin kilometreye ulaşarak dünyanın çevresini tam 17 kez dolaşacak boyuta geldi.

Bu devasa altyapının hakkı ise telefon başında verildi desek yalan olmaz. Türkiye, aylık ortalama 439 dakikalık mobil kullanım süresiyle Avrupa'da bir kez daha ilk sırada.