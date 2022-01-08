Şarj problemini tamamen ortadan kaldıracak yeni bir ürün geliştirildi. ABD’li Blue Tiger şirketi, Solare olarak adlandırdıkları dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan kulaklığını tanıttı.

Teknoloji takipçilerini heyecanlandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Elektronik cihazlar her ne kadar gelişmeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor olsa da ‘şarj problemi’ hala yaygın olarak çözülebilmiş değil. Son yıllarda geliştirilen kablosuz şarj teknolojisiyle birlikte bu alanda yenilikçi adımlar atılmıştı. Ancak şimdi türünün ilk örneği olan bir kulaklık tanıtıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kurulan Blue Tiger adlı kulaklık ve başlık üreticisi, güneş enerjisiyle şarj olan bir kulaklık geliştirdiğini duyurdu. Açık ve kapalı alanda sürekli olarak şarjı olacak şekilde tasarlanan kulaklığın %97 oranında gürültü-engelleme özelliği bulunuyor. Gelin, Solare olarak adlandırılan kulaklığın diğer özelliklerine bir göz atalım…

Solare’in özellikleri:

Yaklaşık 100 metrelik bir mesafeye kadar bağlantıyı koruyabilen Solare, -40 ve 50 derece sıcaklık seviyeleri arasında çalışabiliyor. Bluetooth 5.1 ile kullanılan kulaklık, yukarıda da belirttiğimiz gibi %97 oranında gürültü-engelleme özelliğine sahip. Google Assistant ve Siri ile uyumlu olan Solare’in aynı zamanda MIL-STD-80 olarak bilinen askeri standartta üretildiği belirtiliyor.

CES 2022 fuarında da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kulaklık, ‘sürdürülebilir enerjiyle çalışan askeri seviyede bir ürün’ olarak nitelendirildi. Solare’in piyasa fiyatının hangi aralıkta olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmasa da 2022 yılının ilkbahar aylarında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Sizin bu kulaklık hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.