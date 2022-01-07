Apple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu raporla Apple CEO'su Tim Cook'un 2021'de elde ettiği geliri açıkladı. Tim Cook, CEO'luğunun 10. yılında bir önceki yıla göre 6,6 kat daha fazla gelir elde etti.

1976 yılının nisan ayında Kaliforniya’da kurulan Apple, Ağustos 2018’de dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi olmayı başarmıştı. Fakat Apple bununla yetinmeyerek büyümesine devam etti ve 2 trilyon dolar piyasa değerini de ardında bıraktı. Geçtiğimiz günlerdeyse 3 trilyon dolar piyasa değerini de aşarak yine bir ilke imza attı.

Peki 3 trilyon dolarlık dünyanın en büyük şirketini yöneten CEO Tim Cook, bu yıl Apple’dan ne kadar kazandı? İşte pek çoğumuzun merak ettiği bu sorunun cevabı, doğrudan Apple tarafından verildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na rapor sunan Apple’a göre Tim Cook, bu yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 6,6 kat daha fazla gelir elde etti.

Apple CEO'sunun 2021 yılındaki geliri:

Apple tarafından sunulan resmi rapora göre Apple CEO’su Tim Cook, 2021 yılında 3 milyon dolar yıllık ücret aldı. Bu ücret, 2019 ve 2020 yıllarında da aynıydı. Bu yıl tüm tazminatlarında 2020’ye göre yaklaşık 1,6 milyon dolarlık artış yaşayan Tim Cook’un toplam yıllık geliriyse 98 milyon 734 bin 394 dolar oldu.

Tim Cook’un bu yıl gelirinin büyük bir kısmını hisse senedi ödülleri kapsadı. Belgeye göre Tim Cook, 82 milyon 347 bin 835 milyon dolar değerinde hisse senedi ödülü aldı. Tim Cook’un hisse senedi ödülü haricindeki yıllık geliri 16,3 milyon dolar idi. Cook, 2020 yılında 14,7 milyon dolar, 2019 yılındaysa 11,5 milyon dolar gelir elde etti.

Tim Cook, bu yıl CEO’luk görevinin 10. yılını kutladı. Ardımızda bıraktığımız son 10 yılda şirketin değerini katlarca artırmayı başaran Cook, bu gelirlerinin yanı sıra büyük bir hediye daha almıştı. Cook, 2011’deki maaş anlaşmasının onuncu ve son dilimini alarak 750 milyon dolar değerindeki 5 milyon adet hisseyi satmıştı.