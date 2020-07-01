Güneş Sistemi'nin Gerçek Ağırlık Merkezi Hesaplandı

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin gerçek ağırlık merkezini tespit ettiler. Buna göre Güneş Sistemi'nin ağırlık merkezi Güneş'in çekirdeğinde değil yüzeyinde yer alıyor.

Güneş Sistemimizin ağırlık merkezinin neresi olduğunu hiç düşündünüz mü? Muhtemelen çoğunuz merkezin Güneş’in ortası, yani çekirdeği olduğunu söyleyecektir. Ancak bu doğru değil. Çünkü Güneş, sandığımızın aksine kendi ekseni etrafında dönerken sabit bir konumda durmuyor. Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegen olan Jüpiter başta olmak üzere tüm gezegenlerin Güneş’in üzerinde az da olsa bir çekim kuvveti vardır. Bu nedenle Güneş, kendi etrafında dönerken bir salınım göstermektedir.

The Astrophysical Journal’da yayınlanan yeni bir araştırma, Güneş Sistemi’nin gerçek gerçek merkezini 100 metre hata payı ile tespit etmeyi başardı. 100 metre, insani olarak düşündüğümüzde büyük bir mesafe gibi görünse de Güneş sisteminin milyarlarca kilometrelik çapını düşündüğümüzde sıfıra yakın bir hata payı denebilir.

Güneş Sistemi’nin merkezi nasıl tespit edildi?

Sizlerin de bildiği üzere Güneş Sistemi’ndeki en ağır gök cismi Güneş ve sistemde yer alan kayalık gezegenler, gaz devleri ya da göktaşları, Güneş’e oldukça düşük seviyede bir çekim kuvveti uygulayabiliyorlar. Bununla birlikte hassas bir ölçüm gerçekleştirmek için Güneş’e çekim kuvveti uygulayabilecek tüm gök cisimlerinin etkisinin tek tek hesaplanması gerekiyordu ki araştırmada yapılan da tam olarak bu oldu.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi gezegenler, Güneş’e oldukça düşük seviyede çekim kuvveti uygulayabiliyorlar. Bu nedenle Güneş Sistemi’nin ağırlık merkezi, Güneş’in merkezinden çok da uzaklaşmadı ve yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Güneş Sistemi’nin ağırlık merkezi, Güneş’in yüzeyinde bulunuyor. Güneş’in yarı çapının 696 bin kilometre olduğu göz önünde bulundurursak, gezegenlerin, Güneş Sistemi’nin ağırlık merkezini 696 bin kilometre kadar saptırdığını söyleyebiliriz.

Güneş Sistemi’nin ağırlık merkezini tespit etmek neden önemli?

Şu anda Güneş Sistemi’nin ağırlık merkezini hassas bir şekilde ölçebilen bilim insanlarının sonraki çalışmaları, binlerce ışık yılı uzaklıktaki süper kütleli kara deliklerin ya da pulsarların çekim kuvveti dalgalarını ölçmek olacak. Yani Güneş Sistemi’nin merkezini tespit ederken kullanılan yöntemler, daha sonra kara deliklerin tespit edilmesinde kullanılacak.