Devasa Bir Yıldız, Gizemli Bir Şekilde Ortadan Kayboldu

Bilim insanları, yıllardır gözlenen devasa bir yıldızın gizemli bir şekilde artık görünmediğini açıkladılar. Araştırmacılar, devasa yıldızın yok oluşunun gizeminin çözülmesinin yıldızların ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkarabileceğini düşünüyorlar.

Son olarak 2011 yılında gözlemlenen 75 milyon ışık yılı uzaklıktaki Kinman Cüce Galaksisi’ndeki devasa bir yıldızı yeniden gözlemek isteyen bilim insanları, yıldızın artık görünmediğini fark ettiler.

Artık görülmediği tespit edilen yıldız, 2001 ile 2011 yılları arasında kapsamlı bir şekilde incelenmişti. Yapılan incelemeler sonucunda yıldızın, ömrünün geç bir aşamasında olduğu belirlenmişti. Bu nedenle yıldız, devasa yıldızların ölümünü incelemek için mükemmel bir hedef olarak düşünülüyordu.

Devasa yıldızı gözleyerek büyük yıldızların ölümü hakkında bilgi almaya çalışan bilim insanları, yıldızın görülmediğini fark ettiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Bilim insanları, yıldızın parlaklığını kaybettiği veya bir toz bulutunun arkasında yer aldığı için görünmüyor olabileceğini düşünüyorlar. Ancak başka bir olasılık olarak yıldızın süpernova patlaması olmadan ve bir kara deliğe dönüşmüş olduğu için kaybolmuş olabileceği de değerlendiriliyor. Andrew Allan, “Eğer bu doğruysa, hayatı bu şekilde sonlanmış böyle bir canavar yıldızın ilk doğrudan tespitini yapmış olacağız” dedi.

Büyük yıldızlar hakkında yapılacak böyle bir keşif, devasa yıldızların nasıl öldüğüne dair bilgileri değiştirebilir. Mevcut bilgilerimiz, ömrünün sonuna gelen büyük yıldızların süpernovaya dönüşeceklerini gösteriyor. Ancak gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bu yıldız, genel olarak kabul gören bu teoriyi yıkabilir.

Bilim insanları, çok uzaktaki yıldızları tespit etmek için yıldızların ‘özel imzalarını’ kullanıyorlar

Kinman Cüce Galaksisi, gökbilimcilerin bazı yıldızları göremeyeceği kadar uzakta bulunuyor. Gökbilimciler, buradaki yıldızları belirlemek için yıldızların özel imzalarını tespit etmeye çalışıyorlar. Yıldızların bu “özel imzaları”, parlak mavi değişkenler olarak biliniyor. Parlak mavi değişkenler, gözlenen yıldızın Güneş’ten yaklaşık 2.5 milyon kat daha parlak olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, bu şekilde gözlenen yıldızların yaşam döngülerinin “çılgın kısmında” olduğunu, bu yüzden hızlı bir şekilde değiştiğini söylüyorlar.

Gökbilimciler, 2011’e kadar gözlenen yıldızı 2019 yılında yeniden gözlemek için Kinman Cüce Galaksisi’ne baktıklarında ne yıldızı görebildiler ne de bir süpernovanın kalıntılarından iz bulabildiler. Araştırmacılardan Allan, “Böylesi büyüklükte bir yıldızın parlak bir süpernova patlaması ortaya çıkarmadan ortadan kaybolması çok sıra dışı olur” dedi.

Devasa yıldızdan gelen parlak mavi değişken imzasını kaçırmadıklarından emin olmak isteyen bilim insanları, Avrupa Güney Gözlemevi’nin Çok Büyük Teleskobu’nun bir dizi enstrümanını yıldızın olması gereken noktaya çevirdiler. Aylar süren çalışmanın ve yıldızı bulmak için yapılan girişimlere rağmen yıldıza ait bir iz bulunamadı. Gizemli bir şekilde kaybolan yıldıza ait geçmişte elde edilmiş verileri inceleyen bilim insanları, yıldızın 2011 yılında muhtemelen sona eren yoğun bir faaliyet döneminden geçtiğini keşfettiler.

Kaybolan devasa yıldız hakkında çalışma yapmaya devam eden bilim insanları, başka enstrümanlarla yapılacak yeni çalışmaların büyük yıldızlarla ilgili yeni bilgileri ortaya çıkarmasının yanında gizemli bir şekilde kaybolan yıldızın nasıl kaybolduğuyla ilgili bilgileri ortaya çıkarabileceğini düşünüyorlar.