Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 3 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsünün en çok yayıldığı ikinci ülke olan Güney Kore’de hastalık bilgi takibi için özel uygulamalar geliştirildi.

Çin’de ortaya çıkan ve Antarktika haricinde tüm kıtalara yayılan Corona virüsü vaka sayısı resmi rakamlara göre 90 bini aştı. Virüs sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı ise üç bini geçmiş bulunuyor. Bu vaka ve ölüm sayılarının çok büyük bir çoğunluğu ise Çin’de bulunuyor.

Çin’e komşu diyebileceğimiz Güney Kore’deki Corona virüsü vaka sayısı, şu an 4 bini aşmış durumda. Toplam vaka sayısı olarak Güney Kore, Çin’in hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Virüs sebebiyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise şu an 26 ve bu sayıyla virüsün en çok can aldığı dördüncü ülke.

Virüsün bu kadar etkili olduğu Güney Kore’de geliştiriciler de çeşitli uygulamalar geliştirmeye başladı. Bu uygulamalar, Corona virüsü vakaları hakkındaki bilgileri ve salgın noktalarını takip ediyor. İşte bu uygulamalardan ikisi;

Corona 100m

Corona 100m adı verilen uygulama, 11 Şubat tarihinde Google Play Store’da yayınlandı. En son 29 Şubat’ta güncellenen uygulama şu an 1 milyon yüklemeyi geçmiş durumda.

Uygulama, Kore Hastalık Kontrol Merkezi gibi kuruluşlardan veriler topluyor. Uygulama, topladığı bu verilerle hastaların milliyeti, yaşı, cinsiyeti ve nereleri ziyaret ettiğini yanı sıra hastalığa ne zaman yakalandığı bilgisini de kullanıcılarına sunuyor.

Uygulamayı kullanan bir kullanıcı, virüs taşıyan bir hastanın bulunduğu yere 100 metre yaklaşınca uygulama, uyarı bildirimi gönderiyor.

Business Insider’da yer alan bilgiye göre uygulamanın geliştiricisi Bae-Won Seok, uygulamanın saat başı 20 bin indirme aldığını ve indirme sayıları sebebiyle bir noktada sunucularda sorun yaşayacaklarını dile getirdi.

Corona Map

Corona Map, bu konuda en çok indirilen ikinci uygulama konumunda bulunuyor. Uygulama, COVID-19 taşıdığı bilinen hastaların konumlarını takip ediyor. Uygulama, Play Store üzerinde 500 bin yüklenme sayısına sahip.

Corona Map uygulaması da Corona 100m gibi virüsü taşıyan insanların bulunduğu noktaları işaretliyor ve bu sayede kullanıcılarının o bölgelerden uzak durmasını sağlıyor.