Güney Kore: Koronavirüs Salgınının İkinci Dalgası Başladı

Dünya çapında koronavirüs salgını hâlâ etkili bir şekilde devam ederken salgınla mücadelede örnek gösterilen ülkelerden biri olan Güney Kore'den yeni bir açıklama geldi. Güney Koreli sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre koronavirüs tekrar yükselişe geçti.

Dünya Sağlık Örgütü dâhil birçok kuruluşun ve bilim insanlarının yaptığı ikinci dalga uyarıları gerçekleşiyor gibi görünüyor. Daha önceden eylül ayları için ikinci dalga uyarısı yapılan koronavirüs salgını etkisini bugünlerde ağır bir şekilde göstermeye devam ediyor. Bu bağlamda Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-kyeon, salgınla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Jeong Eun-kyeon, koronavirüs salgınındaki yeni yükselişle COVID-19 hastalığının aylarca ortadan kaldırılamayabileceğini belirtti.

Salgının ilk dalgasının nisan ayına kadar sürdüğünü belirten Jeong Eun-kyeon, mayıs ayından bu yana Güney Kore'nin başkenti Seul'un bazı gece kulüplerinde ve bazı farklı bölgelerde yeni vaka gruplarının ortaya çıktığını söyledi. Salgının ortaya çıkışı ve birinci dalganın bitişi olarak kabul edilen nisan ayına kadar Güney Kore'de günlük en fazla 1.000 vaka görülmüştü ve birinci dalganın bitişiyle Güney Kore'de üç gün üst üste hiç vaka görülmemişti fakat yetkililerin yaptığı açıklamalara göre son 24 saat içinde özellikle iş yeri ve depolarda 17 yeni vaka görüldü.

Jeong Eun-kyeon: "Güney Kore'de ikinci dalga yaşanıyor"

Ortaya çıkan yeni vakalarla ilgili Dr. Jeong Eun-kyeon, ülkede salgının ikinci dalgasının yaşandığını ve bunun devam edeceğini düşündüklerini açıkladı. Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri, bu zamana kadar ortaya çıkan vakaları birinci dalganın devamı olarak nitelendiriyordu fakat vaka sayısının sıfırlanmasının ardından ortaya çıkan yeni vakalar, büyük olasılıkla ikinci dalganın başladığına işaret ediyor. Jeong Eun-kyeon, mayıs ayının başlangıcında Seul'da kutlanan bayram tatilinin yeni dalgaya yol açtığını düşündüklerini belirtiyor.

Yeni dalga dolayısıyla Seul'un güneyinde yer alan Daejeon kentinin yetkilileri vakit kaybetmeden müzelerde, kütüphanelerde ve çeşitli kamusal alanlarda bireylerin bir araya gelmesini yasakladı. Seul Belediye Başkanı da 3 gün boyunca günlük vaka sayısı 30'u aşarsa ve hastanelerdeki doluluk oranı %70'i geçerse Seul'da tekrar sıkı sosyal mesafe yönetimi uygulanacağını belirtti. Ocak ayından başından itibaren toplam 280 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de 12 bin vaka tespit edilmişti. Şu an ülkede virüs taşıyan kişilerin sayısıysa 1.227 olarak tahmin ediliyor.