Future Punk, bugünün internet şirketlerine sanki onlar, on yıllar öncesinden beri varmışçasına retro logolar ve grafiker tasarladı.

Sanatçı, "Sullivan & Marks, Robert Abel & Associates, Computer Image Corporation ve birçok eski CG/Scanimate şirketlerinden" ilham aldı. Scanimate'i bilmiyorsanız; scanimate, Denver'daki Colorado Computer Image Corporation tarafından 1960'lardan 1980'lere kadar geliştirilen bir analog bilgisayar animasyonu (video synthesizer) sisteminin adıdır.

8 tane Scanimate sistemi, 1970'lerin büyük çoğunluğunda ve 1980'lerin başında televizyonda reklamlarda ve program açılışlarında görülen videolu animasyonların çoğunu üretmek için kullanıldı. Scanimate sisteminin film ve bilgisayar animasyonu üzerinde sahip olduğu en büyük avantajlardan biri, gerçek zamanlı olarak animasyon oluşturabilmesiydi.

Scanimate, hızı ve yapabildiği şeyler nedeniyle televizyon grafikleri için kullanılan film tabanlı animasyon teknikleri arasında önemli bir yer kazandı. 1980'lerin ortalarındaysa, daha keskin görüntüler ve daha sofistike 3 boyutlu görüntüler üreten dijital bilgisayar animasyonunun yerini aldı.