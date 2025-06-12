Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 12.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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6.3 inç ekrana, gelişmiş ultra geniş kameraya ve 1 TB bellek depolama kapasitesine sahip iPhone 16 Pro, Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi. Telefonu satın almak isterseniz şimdi 105.924,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

SilentWings Teknolojisi sayesinde oldukça sessiz bir şekilde çalışan Philips vantilatörün 3 hız ayarı bulunuyor. Hem ayaklı vantilatör hem de masa vantilatörü olarak kullanılabilen bu model, 3.614,00 TL fiyata sahip.

Kullanıcı yorumu:

Titanyum kasası, 100'den fazla egzersiz modu ve 14 güne kadar pil ömrüne sahip Huawei Watch GT 3 Pro, 6.499,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kullanıcı yorumu:

1,25 litrelik su haznesine sahip Moccamaster kahve makinesi, tam veya yarım doldurma imkânı sunuyor. Kolay bir şekilde çıkarılıp yıkanabilen cam haznesiyle de dikkat çeken bu makine, 16.021,75 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

25 saat çalma süresine sahip olan Xiaomi Redmi Buds 3T Pro, Gürültü Engelleme özelliğine sahip. Kulaklığı satın almak isterseniz şimdi %3 indirimle 1.599,00 TL'ye düşmüş durumda.

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%5 indirimle 3.302,00 TL'ye düşen fener, hem 180 derece dönebiliyor hem de 18 farklı ışık fonksiyonuyla istediğiniz yeri aydınlatıyor. Ürünü satın almak isterseniz şimdi 3.302,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

26000 DPI'a kadar ayarlanabilen Razer mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. 100 saat pil ömrüne sahip olan bu cihaz, %7 indirimle 2.790,00 TL'ye düşmüş durumda.

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6000 Pa emiş gücüne sahip olan Xiaomi Robot Vacuum S20+, 170 dakikaya kadar temizlik imkânı sunuyor. Sesli kontrol sağlayabileceğini bu süpürge, 13.999,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

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