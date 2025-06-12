Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 12.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Apple iPhone 16 Pro
6.3 inç ekrana, gelişmiş ultra geniş kameraya ve 1 TB bellek depolama kapasitesine sahip iPhone 16 Pro, Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi. Telefonu satın almak isterseniz şimdi 105.924,00 TL'ye satışta.
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Philips 2000 Serisi Vantilatör
SilentWings Teknolojisi sayesinde oldukça sessiz bir şekilde çalışan Philips vantilatörün 3 hız ayarı bulunuyor. Hem ayaklı vantilatör hem de masa vantilatörü olarak kullanılabilen bu model, 3.614,00 TL fiyata sahip.
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Huawei Watch GT 3 Pro Akıllı Saat
Titanyum kasası, 100'den fazla egzersiz modu ve 14 güne kadar pil ömrüne sahip Huawei Watch GT 3 Pro, 6.499,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
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Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi
1,25 litrelik su haznesine sahip Moccamaster kahve makinesi, tam veya yarım doldurma imkânı sunuyor. Kolay bir şekilde çıkarılıp yıkanabilen cam haznesiyle de dikkat çeken bu makine, 16.021,75 TL'ye satışta.
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Xiaomi Redmi Buds 3T Pro Bluetooth Kulaklık
25 saat çalma süresine sahip olan Xiaomi Redmi Buds 3T Pro, Gürültü Engelleme özelliğine sahip. Kulaklığı satın almak isterseniz şimdi %3 indirimle 1.599,00 TL'ye düşmüş durumda.
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Solidline SAL2R Alan Aydınlatma Feneri
%5 indirimle 3.302,00 TL'ye düşen fener, hem 180 derece dönebiliyor hem de 18 farklı ışık fonksiyonuyla istediğiniz yeri aydınlatıyor. Ürünü satın almak isterseniz şimdi 3.302,00 TL'ye satışta.
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Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Mouse
26000 DPI'a kadar ayarlanabilen Razer mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. 100 saat pil ömrüne sahip olan bu cihaz, %7 indirimle 2.790,00 TL'ye düşmüş durumda.
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Xiaomi Robot Vacuum S20+ Süpürge
6000 Pa emiş gücüne sahip olan Xiaomi Robot Vacuum S20+, 170 dakikaya kadar temizlik imkânı sunuyor. Sesli kontrol sağlayabileceğini bu süpürge, 13.999,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.
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