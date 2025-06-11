Klasik hediyelerden sıkılanlar için teknolojiyle arası iyi babaları gülümsetecek hediye fikirleri burada! Hem işine yarayacak hem de gerçekten hoşuna gidecek ürünleri derledik.

Babalar Günü yaklaşırken “Ne alsam?” sorusu yine gündemde. Kravat mı, çorap mı, klasik parfüm mü derken bu yıl biraz farklı bir şeyler yapmak fena olmazdı sanki. Hele ki babanız teknolojik aletlere meraklıysa ya da “Şu aletin şarjı kaç gün gidiyor?” gibi sorulara ilgiyle yaklaşıyorsa bu liste tam yerinde olacak. Kullanışlı, yenilikçi ve her bütçeye uygun teknolojik ürünleri bir araya getirdik. İster sıkı bir kahve tutkunu olsun, ister evin tamir ustası… Burada onu gerçekten mutlu edebilecek bir şey bulma ihtimalin yüksek.

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Babalar Günü'nde babanızı mutlu edebilecek teknolojik ürünler

Birçok tamir işinde işe yarar: Bosch 46 Parça Tornavida, Vidalama ve Lokma Uçlu Aksesuar Seti

Eğer babanız "Şunu bir tornavidayla hallederiz." diyenlerdense bu set tam ona göre. Bosch’un 46 parçalık bu aksesuar seti evdeki küçük tamiratlardan, montaj işlerine kadar pek çok durumda işe yarıyor. Uç çeşitliliği sayesinde “Yanlış başlık taktım...” derdi de ortadan kalkıyor. Hem düzenli kutusuyla dağınıklık sevmeyen babaları da mutlu eder. Küçük ama çok işlevli bir hediye arayanlara birebir. Fiyatı ise 659 TL.

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorgun düştüğü bir gün masaj çok iyi gelir: Robeve Auhma Masaj Tabancası

Babanız gün sonunda "Belim tutuldu." diyorsa bu masaj tabancası ilaç gibi gelir. Sessiz çalışan yapısı, 6 kademeli hız ayarı ve 4 farklı başlığıyla kas yorgunluğunu hafifletiyor. Type-C girişiyle kolayca şarj oluyor, özel motoru sayesinde güçlü ama konforlu bir masaj sunuyor. Hem pratik hem rahatlatıcı bir hediye arayanlar için ideal. Fiyatı 439 TL.

Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Klasikten şaşmayan babalara: Casio Collection Unisex Dijital Kol Saati

Hem nostaljik hem pratik. Hafif, su sıçramalarına dayanıklı ve pili yıllarca gider. Alarm, kronometre, ışık gibi temel özellikleri var. Uygun fiyatıyla babanızın bileğine yakışacak sade ama anlamlı bir hediye. Fiyatı sadece 590 TL.

Ürünü sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Elbette teknolojik tercih yapan babaları da düşündük: Apple Watch Series 10 GPS 46 mm

Babanız teknolojiyle iç içeyse, bu saat tam ona göre. Geniş ekranı, hafif ve konforlu tasarımıyla kolunda yok gibi durur. Kalp ritmi takibi, EKG, uyku analizi gibi sağlık özellikleriyle içini rahatlatır. Antrenmanlar, yürüyüşler, hatta yüzme için detaylı ölçümler sunar. Telefon çalınca “Nerede bu?” telaşı olmadan bileğinden konuşabilir, mesajlara bakabilir. Acil durumda yardım çağırabilen güvenlik özellikleriyle de sadece akıllı değil, aynı zamanda güvenli bir saat. Şarjı da hızlı doluyor, tam bir günlük yardımcı. Fiyatı 18.699 TL.

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"Bir şeyler izleyeyim yeter." diyorsa tam ona göre: Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi 4GB RAM 64GB ROM 8.7"

Günlük işleri kolayca halledebileceğiniz, kompakt ve şık bir tablet. 8.7 inç ekranı net ve keyifli bir görüntü sunuyor. Sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde uygulamalar arasında geçişler hızlı, düşük grafik gereksinimi olan oyunlar da akıcı. 64 GB hafızası günlük kullanım için yeterli, pili ise uzun süre idare ediyor. Babanız haber okur, YouTube’da gezinir ve arada gündeme de göz atarsa bu tablet tam yerinde bir hediye olur. Fiyatı ise 3.599 TL.

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Havalar ısınırken araç içinde soğuk içecekler saklayabilsin diye: Demmon Yeni Nesil Araç Buzdolabı 40LT Çift Bölmeli 12V-24V



Uzun yolda buz gibi bir içeceğe kim hayır diyebilir? Demmon araç buzdolabı, 40 litrelik kapasitesiyle hem yiyecekleri hem içecekleri taze tutuyor. Çift bölmeli yapısıyla farklı sıcaklıklarda ürün saklama imkânı sunuyor. Bluetooth bağlantısı, dijital ekranı ve -20°C’ye kadar soğutma kapasitesiyle pratik bir kullanım sağlıyor. Araç, tekne, kamp ya da piknik... Babalar için her yerde serinlik garantili bir hediye. Fiyatı ise sepette 11.790 TL'ye düşüyor.

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Aracın içi yaz aylarında cayır cayır oluyor. Bunun için Goodyear Anti-UV Oto Güneşlik şart.

Arabanın içi fırına dönmesin diye pratik bir çözüm: Goodyear güneşlik. Metalize kaplaması sayesinde güneşi yansıtıyor, içeriye gelen ısıyı azaltıyor. Vantuzlu yapısıyla kolayca takılıyor, çıkarması da zahmetsiz. UV koruması, sağlam dikişleri ve mavi detaylarıyla hem işlevsel hem de şık. Yazın arabada pişmeyelim diyenlere birebir. Fiyatı ise 201 TL.

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Bagaj düzenleyiciler arasında öne çıkıyor: Ez&Ber Oto Bagaj Çantası

Bagajda oraya buraya savrulan eşyalar tarih oluyor. Bu pratik düzenleyici, alt ve arkasındaki cırtlar sayesinde sabit durur, eşyaları bir arada tutar. Kullanmadığında ise katlanıp köşeye çekilir. 50x24x14 cm ölçüleriyle her arabaya uyar, her işe yarar. Eşyalar dökülüp saçılmadan yol almak aslında bununla kolay. Fiyatı ise 219 TL.

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Zarif, şık ve uzun pil ömrüyle gözler üzerinde: Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8 GB RAM 256 GB ROM

Xiaomi Redmi Note 12 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla hızlı ve geniş bir kullanım sunuyor. 6.67 inç AMOLED ekranı canlı renkler verirken 50 MP kamerası kaliteli fotoğraflar çekmenize imkân tanıyor. 4500 mAh pili gün boyu rahat yetiyor. Babanızın uzun süre kullanabileceği bir telefon olduğunu belirtelim. Fiyatı ise 12.999 TL.

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Risksiz ve uzun süre kullanabileceği bir hediye: Oral-B Vitality Pro Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B şarjlı diş fırçası, manuel fırçaya göre plakları %100’e kadar daha iyi temizliyor. 2D titreşim ve dönüş teknolojisiyle derinlemesine temizlik sağlıyor. Günlük, hassas ve ekstra nazik Hassas Plus olmak üzere 3 farklı modu var. Yuvarlak fırça başlığı dişlerin etrafını sararken diş etlerine zarar vermez. Pil ömrü uzun ve kullanımı oldukça pratik. Risksiz bir hediye arayanlar tercih edebilir.

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