Güzel Sanatlar Liselerine Tiyatro Bölümü Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki resmi güzel sanatlar liselerine tiyatro bölümünün de ekleneceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla profesyonel bir tiyatrocu olabilmek için eğitim almaya başlayabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimini güzel sanatlar liselerinde almak isteyen gençleri ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, güzel sanatlar liselerine tiyatro bölümünün ekleneceği duyuruldu. Liselerdeki tiyatro bölümlerine ait ders çizelgeleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak.

Aslına bakacak olursak bazı güzel sanatlar liselerinde tiyatro eğitimleri veriliyordu. Ancak bunlar bazı özel liselerden ibaretti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın attığı yeni adım ile devletin güzel sanatlar liseleri de tiyatro eğitimi vermeye başlamış olacak. Bakanlık, tiyatro bölümü için özel bir haftalık ders çizelgesi taslağı oluşturduğunu ve bu taslağın yükseköğretimle uyumlu olduğunu söyledi.

Fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar liselerine eklenecek tiyatro bölümüyle ilgili açıklamalarında neden böyle bir karar alındığına da değindi. Bakanlık yetkilileri, özel liselerde bulunan bölümünün artık resmi liselerde de bulunacağını, böylelikle fırsat eşitliğinin sağlanmış olacağını belirtiyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak ve bu alanda nitelikli insan yetiştirmek için faaliyet gösteren resmî güzel sanatlar liselerinde artık tiyatro eğitimi de verilecek. Bazı özel güzel sanatlar liselerinin bünyesinde bulunan tiyatro bölümlerinin resmî güzel sanatlar liselerinde de yer alması, bu alandaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesini sağlamış olacak. Bu kapsamda, Tiyatro bölümü için haftalık ders çizelgesi taslağı oluşturuldu. Çizelgede yer alan dersler, yükseköğretimle uyumları göz önünde bulundurularak belirlendi. Güzel sanatlar lisesi bünyesinde verilen sanat eğitiminin kapsamını genişletecek olan tiyatro bölümlerine ait ders çizelgesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlayacak.