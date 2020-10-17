Half-Life 2’yi Cyberpunk Oyununa Çeviren Mod

Half-Life 2’yi tamamen başka bir oyuna dönüştüren G String adlı mod, klasik FPS oyununu bambaşka ana karaktere sahip bir cyberpunk oyununa çeviriyor. Yeni mod detaylarıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Valve, Half-Life 2’yi bundan yaklaşık 16 yıl önce yayınlamıştı. O günden bu yana pek çok ara ve yan oyun çıkmasına rağmen serinin üçüncü oyunu hiçbir zaman gelmedi. Yapımın hayranları da ellerinde olanı kullanabildikleri kadar kullanıyor.

Daha önce pek çok farklı modunu gördüğümüz Half-Life 2 modlarının bazıları küçük değişiklikler yapıyor. Oyun için yayınlanan en son mod ise yapımı bambaşka bir hale getiriyor. Modun ismi ise G String olarak belirlenmiş.

Half-Life 2 Cyberpunk oldu

Bu yapımda Gordon Freeman yerine başka bir karakteri oynuyoruz. Modun tanıtımında yazdığına göre Dünya’nın geleceğinden gelen ve özel yeteneklere sahip Koreli bir genç olan Myo Hyori olarak başladığımız macerayı tamamlamaya çalışıyoruz.

Hyori adlı genç kızımız devasa metropolisi keşfederken bir yandan da şehrin kötülüklerine karşı kendini korumaya çalışıyor. Bortz Biyomühendislik malı zırhı da kendisine bir parça koruma sağlıyor. Bu oyunda tipik FPS oyunu mekaniklerine ek olarak hava savaşları da yapabiliyoruz.

Oyunda ayrıca çeşitli bulmacaları çözmemiz de gerekiyor. Bu bulmacalar genelde basit ve çevresel etmenleri kullanmamız gereken bulmacalar oluyor. Yapımın tek kişilik modu ise oldukça uzun ve dolu bir senaryo sunuyor.

Half-Life hala büyük ilgi görüyor

Half-Life 2 gibi ilk oyun da bir FPS efsanesi olarak kabul ediliyor ve günümüzde de çok seviliyor. Bu yıl çıkan ve oyunu HD hale getiren Black Mesa çok beğenilmişti. Hatta Half-Life evreninde geçen VR oyunu Alyx, 1 milyon yeni sanal gerçeklik kulllanıcısı ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Yeni Half-Life modunun yapımcısı olan Eyaura çoğu şeyi kendisi yapsa da yayıncı LunchHouse Software ve Valve’dan da destek aldığını ifade etti. Modun tamamlanması ise 12 yıldan daha uzun sürdü.

Half-Life serisi bu denli popüler olmaya devam ederken Valve’in bir gün Half-Life 3’ü duyurması muhtemelen internetin çökmesiyle sonuçlanacaktır. O zamana kadar yeni modlarla oyunu farklı şekillerde oynayabilirsiniz.