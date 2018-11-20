Half Life'ı Özleyenlere: Black Mesa 14 Yıl Sonra Geliyor

Half Life efsanesinin zaman tünelinde kendine unutulmaz bir yer bulan Black Mesa, 6 saatlik yeni bir macerayla geliyor.

1998 yılında piyasaya sürülen ve oyun dünyasını baştan sona değiştiren Half Life efsanesi bir yarım kalmışlık hikayesi belki de... Tıpkı ismi gibi Half Life: Episode 2 sonrası kaderine terk edilen oyunu halen unutmayanlar var.

2004 yılında oyuncularla ilk kez buluşan Half Life: Black Mesa'nın 14 yıllık aranın ardından tekrardan geliştirilmesine başlandı. Black Mesa, her ne kadar dönemine göre mükemmele yakın bir yapım olsa da oyunun son bölümü olan Xen dünyasında geçen kısım eksikti.

Ancak Black Mesa yapımcıları, Half Life'ın 20. yılı şerefine bu son bölümü baştan geliştiriyorlar. Tam 6 saatlik bir oynanış sunacak olan bölümün bir de fragmanı yayınlandı. Neredeyse günümüz grafikleri ile boy ölçüşebilecek enfes bir iş çıkarılmış. Black Mesa: Xen, 2019'un 2. yarısında bizlerle olacak.