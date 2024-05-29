Piyasada çok sayıda halı ve koltuk temizleme makinesi bulunması, doğru seçimi yapmayı zorlaştırabilir. Bu noktada, "Koltuk yıkamada en iyi marka hangisi?" veya "En iyi halı yıkama makinesi hangisi?" gibi sorular gündeme gelebilir.
Biz de bu konuda sizlere yardımcı olmak için piyasada en çok tercih edilen ve farklı bütçelere uygun halı ve koltuk yıkama makinelerini araştırdık. Eğer bu tür bir makineye ihtiyacınız varsa, aşağıda yer alan halı ve koltuk yıkama ürünlerden birini tercih edebilirsiniz.
Halı ve koltuk yıkama makinesi tavsiyeleri:
- Bissell SpotClean Pro
- Karcher SE 5100 Halı Yıkama Makinesi
- Arnica Hydra Rain Plus Halı Yıkama Makinesi
- Bissell SpotClean ProHeat
- Karcher SE 6100 Halı Koltuk Temizleme Makinesi
- Bissell 2982N Pet Stain Eraser
- Karcher Puzzi 8/1 Yıkama Makinesi
- Fakir Deluxe S9800 Enerji Tasarruflu Inox Halı Yıkama Makinesi
- Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bissell SpotClean Pro
Çeşitli yüzeyler için 2 farklı boyutta leke çıkarma başlığı bulunan Bissell SpotClean ProHeat, yüksek performansa sahip emiş gücü sayesinde etkili bir çözüm sunuyor.
- Motor güc: 750 W
- Hortum uzunluğu: 1.5 metre
- Temiz su tankı kapasitesi: 2.9 litre
- Kirli su tank kapasitesi: 3.5 litre
- Ses seviyesi: 84 dB
- Güç kablosu uzunluğu: 6.5 metre
''Harika iş görüyor. Ev koltuk döşeme sandalye yatak , araç koltuk ve taban halılarını neredeyse sıfıra kadar temiz yaptı.''
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Karcher SE 5100 Halı Yıkama Makinesi
İleri düzey zemin başlığı teknolojisi sayesinde eşyaların %50 daha hızlı kurumasını sağlayan Karcher SE 5100 Halı Yıkama Makinesi; inatçı yağ lekerini, kir ve kötü kokuları anında temizler.
- Motor Gücü: 1400 W
- Temiz su tankı kapasitesi: 4 litre
- Kirli su tankı kapasitesi: 4 litre
- Elektrik kablosu: 5 metre
- Derz başlığı
- Kenar / köşe / döşeme başlıkları
- Sert zemin başlığı
''Kaliteli ürün. İşini doğru yapıyor. Evde tüylü dostları olanlar için koltuk ve halı yıkamayı pratik hale getiriyor.''
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Arnica Hydra Rain Plus Halı Yıkama Makinesi
Pratik kullanımı hedefleyen tasarımı sayesinde sınırsız hareket kabiliyeti sunan Arnica Hydra Rain Plus, temizlik seti ile yaşadığın alanda hijyenik bir ortam sunuyor.
- Motor gücü: 2400 W
- Ses seviyesi: 71 dB - 80 dB
- Kablo uzunluğu : 6 m
- Hazne kapasitesi: 1500+ litre
- Hepa 13 filtre
- Büyük/Küçük yıkama ucu
- Dar aralık ucu
- Perde fırçası
- Sert zemin başlığı
- Turbo / türbin başlık
- Yatak / döşeme başlığı
''İlk önce halılar üzerinde denedim.Sonuç mükemmeldi.Sonra beyaz çok kirli çekyatı yıkadım.Çekyat bembeyaz oldu.Emiş gücü tam istediğim gibi.''
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Bissell SpotClean ProHeat
HeatWave (Isı Dalgası) teknolojisi sayesinde temizlik sırasında su sıcaklığını sabit tutan Bissell SpotClean ProHeat, yüksek vakum gücü ve özel deterjanı ile kir ve lekeleri anında temizler.
- Motor gücü: 330 W
- Ses seviyesi: 74 dB
- Isı dalgası teknolojisi
- Fırça başlık
- Halı / döşeme yıkama başlığı
- Kablo uzunluğu: 5 metre
- 1.1 litre temiz su haznesi
- 1.4 litre kirli su haznesi
''Harİka bir ürün, muhteşem bir temizlik ve pratik, Evimde patili oğlum Dali var. Bu ürünü aldım ve işlerim çok kolay oldu. En ufak bir şüphede hemen çıkarıp koltuk halı ne varsa yıkıyorum.''
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Karcher SE 6100 Halı Koltuk Temizleme Makinesi
Derinlemesine ve hijyenik temizlik gerektiren tüm yüzeyler için gayet uygun olan Karcher SE 6100, basınçlı sprey püskürterek kirleri çözer ve ardından güçlü vakum özelliği ile de çözünmüş kirleri çekerek yok eder. Ayrıca temiz su tankı çıkarılarak tam donanımlı bir süpürgeye dönüştürülebilir.
- Motor Gücü (En Yüksek)1400 W
- Temiz su tankı kapasitesi: 4 litre
- Kirli su tankı kapasitesi: 4 litre
- Büyük / küçük yıkama ucu
- Dar aralık ucu
- Halı / sert zemin başlığı
- Yatak / döşeme başlığı
- Kablo uzunluğu: 5 metre
''Oldukça pratik. Temiz su ve kirli su alanlarının kullanımı olsun, açma kapama kısımları olsun. Sadece hortum girişleri alışana kadar belirli bir sertlik taşıyor o kadar. Halı yıkama performansı da tatmin edici. Özellikle büyük başlık işi önemli düzeyde kolaylaştırıyor.''
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Bissell 2982N Pet Stain Eraser
Halı veya koltuklarınızda oluşan lekeleri anında çıkarmak için tasalarlanan bir el süpürgesi olan Bissell 2982N Pet Stain Eraser, özellikle evcil hayvan sahipleri için tercih edilmesi gereken ürünlerin başında geliyor.
- Motor değerleri: 380 - 450 W
- Toz kapasitesi: 0.3 litre
- Temiz su hazne kapasitesi: 0.5 litre
- Kirli su hazne kapasitesi: 2.24 litre
- Şarj süresi: 4 saat
- Pil voltajı: 7.2 V
- Pil tipi: Li-ion
- Çalışma süresi: 15 dk
''Araç koltuğunda denedim. Kahve ve su lekeleri vardı. Sonuçtan çok memnun kaldım. Kim bilir lekeler oluştuğu anda yıkansa ne kadar güzel olur.''
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Karcher Puzzi 8/1 Yıkama Makinesi
Pratik topuz şekliyle farklı tutma şekillerine imkan veren ergonomik tasarımlı Karcher Puzzi 8/1 Yıkama Makinesi, hızlı kurutma ve üst düzey çekim kuvveti sayesinde eşyalarınızı kısa sürede tekrar kullanılabilir hale getirir. 360 derecelik silindirleri sayesinde dar alanlarda kolayca manevra yapabilmenize olanak sağlar.
- Motor gücü: 1300 Watt
- Emiş gücü: 23000 Pa
- Su tankı kapasitesi: 8 litre
- Ses seviyesi: 71 dB
- Güç kablosu: 7.5 m
- Püskürtme emiş hortumu: 2.5 m
- Halı ve döşeme yıkama başlığı
- Püskürtme ve emme tabancası
- Entegre saplı kısa döşeme başlığı
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Fakir Deluxe S9800 Enerji Tasarruflu Inox Halı Yıkama Makinesi
%40 enerji tasarrufu ile çalışan ve yüksek su tankı kapasitesi ile tek seferde tüm halılarınızı temizleyebileceğiniz bir ürün olan Fakir Deluxe S9800, gelişmiş kirli su tahliye sistemi teknolojisi ile ön plana çıkıyor. Kullanıma elverişli tasarımı ve taşıma kolu sayesinde yorulmadan temizliğinizi tamamlamanıza olanak sağlar.
- Motor gücü: 1600 W
- Ses seviyesi: 75 dB
- 22 litre kirli su tankı
- 4.3 litre temiz su tankı
- Toz kapasitesi: 23.5 litre
- Kenar / köşe / döşeme Başlıkları
- Mobilya başlığı
- Sıvı vakumlama aparatı
- Yatak / döşeme başlığı
- Kablo uzunluğu: 5.6 m
''Çok çok memnunum. 10 puan olsa 10 veririm. İnanılmaz kir çıkartıyor. Çekişi çok kuvvetli. Koca koca halıları çok güzel temizliyor. Ertesi güne kurumuş oluyor.''
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
Uygun fiyatı ile en çok tercih edilen ürünlerden biri olan Kiwi KCC-4320, fiyat-performans ürünü olarak değerlendirebilir. Eğer yüksek performans sunacak, halılarınızı ve koltuklarınızı profesyonel yıkamacının elinden çıkmış gibi yapacak bir ürün arıyorsanız bu makine sizin için doğru seçim olmayabilir.
- Motor gücü: 650 W
- Emiş gücü:12000 Pa
- Su tankı kapasitesi: 1.4 litre
- Kirli su tankı kapasitesi: 1.2 litre
- Kablo uzunluğu: 3 metre
- Fırça başlık
- Halı / döşeme yıkama başlığı
''Gayet işlevi güzel,koltuklarda iyi temizliyor. Halılarda çok yorucu olur. Çünkü başlığı küçük ama çay kahve dökülse çektirip hemen temizler tavsiye ederim iyi ki almışım.''
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
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