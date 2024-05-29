Kirli mobilyalarınızı temizleyebileceğiniz, içecek veya yemek dökülen yerlere anında müdahale edebileceğiniz her bütçeye uygun halı ve koltuk yıkama makinelerini listeledik.

Piyasada çok sayıda halı ve koltuk temizleme makinesi bulunması, doğru seçimi yapmayı zorlaştırabilir. Bu noktada, "Koltuk yıkamada en iyi marka hangisi?" veya "En iyi halı yıkama makinesi hangisi?" gibi sorular gündeme gelebilir.

Biz de bu konuda sizlere yardımcı olmak için piyasada en çok tercih edilen ve farklı bütçelere uygun halı ve koltuk yıkama makinelerini araştırdık. Eğer bu tür bir makineye ihtiyacınız varsa, aşağıda yer alan halı ve koltuk yıkama ürünlerden birini tercih edebilirsiniz.

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Çeşitli yüzeyler için 2 farklı boyutta leke çıkarma başlığı bulunan Bissell SpotClean ProHeat, yüksek performansa sahip emiş gücü sayesinde etkili bir çözüm sunuyor.

Motor güc: 750 W

Hortum uzunluğu: 1.5 metre

Temiz su tankı kapasitesi: 2.9 litre

Kirli su tank kapasitesi: 3.5 litre

Ses seviyesi: 84 dB

Güç kablosu uzunluğu: 6.5 metre

''Harika iş görüyor. Ev koltuk döşeme sandalye yatak , araç koltuk ve taban halılarını neredeyse sıfıra kadar temiz yaptı.''

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İleri düzey zemin başlığı teknolojisi sayesinde eşyaların %50 daha hızlı kurumasını sağlayan Karcher SE 5100 Halı Yıkama Makinesi; inatçı yağ lekerini, kir ve kötü kokuları anında temizler.

Motor Gücü: 1400 W

Temiz su tankı kapasitesi: 4 litre

Kirli su tankı kapasitesi: 4 litre

Elektrik kablosu: 5 metre

Derz başlığı

Kenar / köşe / döşeme başlıkları

Sert zemin başlığı

''Kaliteli ürün. İşini doğru yapıyor. Evde tüylü dostları olanlar için koltuk ve halı yıkamayı pratik hale getiriyor.''

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Pratik kullanımı hedefleyen tasarımı sayesinde sınırsız hareket kabiliyeti sunan Arnica Hydra Rain Plus, temizlik seti ile yaşadığın alanda hijyenik bir ortam sunuyor.

Motor gücü: 2400 W

Ses seviyesi: 71 dB - 80 dB

Kablo uzunluğu : 6 m

Hazne kapasitesi: 1500+ litre

Hepa 13 filtre

Büyük/Küçük yıkama ucu

Dar aralık ucu

Perde fırçası

Sert zemin başlığı

Turbo / türbin başlık

Yatak / döşeme başlığı

''İlk önce halılar üzerinde denedim.Sonuç mükemmeldi.Sonra beyaz çok kirli çekyatı yıkadım.Çekyat bembeyaz oldu.Emiş gücü tam istediğim gibi.''

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HeatWave (Isı Dalgası) teknolojisi sayesinde temizlik sırasında su sıcaklığını sabit tutan Bissell SpotClean ProHeat, yüksek vakum gücü ve özel deterjanı ile kir ve lekeleri anında temizler.

Motor gücü: 330 W

Ses seviyesi: 74 dB

Isı dalgası teknolojisi

Fırça başlık

Halı / döşeme yıkama başlığı

Kablo uzunluğu: 5 metre

1.1 litre temiz su haznesi

1.4 litre kirli su haznesi

''Harİka bir ürün, muhteşem bir temizlik ve pratik, Evimde patili oğlum Dali var. Bu ürünü aldım ve işlerim çok kolay oldu. En ufak bir şüphede hemen çıkarıp koltuk halı ne varsa yıkıyorum.''

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Derinlemesine ve hijyenik temizlik gerektiren tüm yüzeyler için gayet uygun olan Karcher SE 6100, basınçlı sprey püskürterek kirleri çözer ve ardından güçlü vakum özelliği ile de çözünmüş kirleri çekerek yok eder. Ayrıca temiz su tankı çıkarılarak tam donanımlı bir süpürgeye dönüştürülebilir.

Motor Gücü (En Yüksek)1400 W

Temiz su tankı kapasitesi: 4 litre

Kirli su tankı kapasitesi: 4 litre

Büyük / küçük yıkama ucu

Dar aralık ucu

Halı / sert zemin başlığı

Yatak / döşeme başlığı

Kablo uzunluğu: 5 metre

''Oldukça pratik. Temiz su ve kirli su alanlarının kullanımı olsun, açma kapama kısımları olsun. Sadece hortum girişleri alışana kadar belirli bir sertlik taşıyor o kadar. Halı yıkama performansı da tatmin edici. Özellikle büyük başlık işi önemli düzeyde kolaylaştırıyor.''

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Halı veya koltuklarınızda oluşan lekeleri anında çıkarmak için tasalarlanan bir el süpürgesi olan Bissell 2982N Pet Stain Eraser, özellikle evcil hayvan sahipleri için tercih edilmesi gereken ürünlerin başında geliyor.

Motor değerleri: 380 - 450 W

Toz kapasitesi: 0.3 litre

Temiz su hazne kapasitesi: 0.5 litre

Kirli su hazne kapasitesi: 2.24 litre

Şarj süresi: 4 saat

Pil voltajı: 7.2 V

Pil tipi: Li-ion

Çalışma süresi: 15 dk

''Araç koltuğunda denedim. Kahve ve su lekeleri vardı. Sonuçtan çok memnun kaldım. Kim bilir lekeler oluştuğu anda yıkansa ne kadar güzel olur.''

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Pratik topuz şekliyle farklı tutma şekillerine imkan veren ergonomik tasarımlı Karcher Puzzi 8/1 Yıkama Makinesi, hızlı kurutma ve üst düzey çekim kuvveti sayesinde eşyalarınızı kısa sürede tekrar kullanılabilir hale getirir. 360 derecelik silindirleri sayesinde dar alanlarda kolayca manevra yapabilmenize olanak sağlar.

Motor gücü: 1300 Watt

Emiş gücü: 23000 Pa

Su tankı kapasitesi: 8 litre

Ses seviyesi: 71 dB

Güç kablosu: 7.5 m

Püskürtme emiş hortumu: 2.5 m

Halı ve döşeme yıkama başlığı

Püskürtme ve emme tabancası

Entegre saplı kısa döşeme başlığı

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%40 enerji tasarrufu ile çalışan ve yüksek su tankı kapasitesi ile tek seferde tüm halılarınızı temizleyebileceğiniz bir ürün olan Fakir Deluxe S9800, gelişmiş kirli su tahliye sistemi teknolojisi ile ön plana çıkıyor. Kullanıma elverişli tasarımı ve taşıma kolu sayesinde yorulmadan temizliğinizi tamamlamanıza olanak sağlar.

Motor gücü: 1600 W

Ses seviyesi: 75 dB

22 litre kirli su tankı

4.3 litre temiz su tankı

Toz kapasitesi: 23.5 litre

Kenar / köşe / döşeme Başlıkları

Mobilya başlığı

Sıvı vakumlama aparatı

Yatak / döşeme başlığı

Kablo uzunluğu: 5.6 m

''Çok çok memnunum. 10 puan olsa 10 veririm. İnanılmaz kir çıkartıyor. Çekişi çok kuvvetli. Koca koca halıları çok güzel temizliyor. Ertesi güne kurumuş oluyor.''

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Uygun fiyatı ile en çok tercih edilen ürünlerden biri olan Kiwi KCC-4320, fiyat-performans ürünü olarak değerlendirebilir. Eğer yüksek performans sunacak, halılarınızı ve koltuklarınızı profesyonel yıkamacının elinden çıkmış gibi yapacak bir ürün arıyorsanız bu makine sizin için doğru seçim olmayabilir.

Motor gücü: 650 W

Emiş gücü:12000 Pa

Su tankı kapasitesi: 1.4 litre

Kirli su tankı kapasitesi: 1.2 litre

Kablo uzunluğu: 3 metre

Fırça başlık

Halı / döşeme yıkama başlığı

''Gayet işlevi güzel,koltuklarda iyi temizliyor. Halılarda çok yorucu olur. Çünkü başlığı küçük ama çay kahve dökülse çektirip hemen temizler tavsiye ederim iyi ki almışım.''

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