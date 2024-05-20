Kedi tuvaleti temizliğini kolaylaştıran ve evde koku gibi durumların önüne geçen otomatik kedi tuvaleti tavsiyelerimiz bu içerikte!

Kedi sahiplenmeyi düşünüyorsanız ilk almanız gereken şey kedi tuvaleti. Kedinizin sağlığını ve hijyenini düşünerek almanız gereken kedi tuvaletlerinin birçok çeşidi var.

Evde koku olmaması, daha hijyenik olması ve takip yapılabilmesi gibi pek çok sebepten ötürü son dönemde giderek daha popüler hale gelen otomatik kedi tuvaletleri arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız önerilerimize göz atın!

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Koku giderme modu ile Softy Lb Akıllı Kedi Tuvaleti

Kedi tuvaleti temizlerken kaybettiğiniz zamanı size geri kazandıracak akıllı tuvaletin koku giderme modu var. Tuvalet sonrası ya da istediğiniz zaman koku giderme modunu çalıştırarak her yerin mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Doluluk sensörü ile size atık deposunun dolduğu söylüyor. Kedinizin kilosunu ölçebiliyor ve günlük kaydını tutuyor. Çok sessiz çalıştığı için ne kedilerinizi ne sizi rahatsız ediyor.

Evde olmasanız bile kedilerinizin tuvaletini temizleyebileceğiniz akıllı kedi tuvaleti için tıklayın.

Farklı tasarıma sahip Neakasa Akıllı Full Otomatik Kedi Tuvaleti

Üstü açık tasarımıyla evinizin temiz kalmasını sağlayan Neakasa akıllı kedi tuvaleti, kediler için çok konforlu bir ürün. Kedinizin konforunun yanında sizin rahatınızı da düşünen Neakasa'nın uygulamasını kullanarak kedilerinizi takip edebilirsiniz. 3 kediye kadar takip imkanı sunan akıllı kedi tuvaleti, kum seviyelerini de sizin yerinize takip ediyor.

Üstü açık tasarıma sahip kedi tuvaletini almak için tıklayabilirsiniz.

Temizliği kolaylaştıran Petkit Pura x Akıllı Kedi Tuvaleti

Kötü kokuları otomatik algılayıp yok eden Petkit Pura ile kedi tuvaletlerinden yayılan koku derdi son buluyor. Kürekle temizliği rafa kaldıran otomatik kedi tuvaletinin 7 litrelik atık kabı var. Kedinizin tuvalette ne kadar kaldığı gibi verilere erişmenizi sağlayan Petkit Pura ile kedinizin sağlığını yakından takip edebiliyorsunuz.

''Aldığım için çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. 5 tane kedim var. Az önce kurdum. Korkacaklarını düşünmüştüm. Hiç de korkmadan tuvaleti kullanmaya başladılar. Ürün çalışmayacak, hata verecek diye endişelenmiştim. Ama öyle olmadı. Aplikasyonu cep telefonuma indirip beşini de tanımladım. Otomatik temizleme modunu seçtim. Her biri tuvalete girdikten sonra temizliyor ve parfüm sıkıyor. Hem çok sessiz hem de kötü koku yok. Artık kedi tuvaleti temizleme günleri geride kaldı.''

Otomatik temizleme özelliği ile hayatınızı kolaylaştıran kedi tuvaleti için tıklayın.

Otomatik ve hijyenik temizlik yapan Wero Akıllı Kedi Tuvaleti Pro

9 litre çöp haznesi sayesinde sizi rahat ettirecek otomatik kedi tuvaleti 3 kediye kadar tuvalet kayıtlarını ayrıştırabiliyor ve kilo takibi yapabiliyor. Cihazın üzerinde dokunmatik kontrol paneli olan akıllı kedi tuvaletinin sıcaklık ve nem sensörü de var. Geniş girişiyle kedilerinizin rahatça girip çıkabileceği tuvalet her kediye uygun. Artık dışarıdayken kedinizin tuvaletinin nasıl temizleneceği konusunda endişe etmenize gerek yok. Wero sayesinde içiniz hep rahat olacak.

Uzaktan kontrol edilebilen akıllı kedi tuvaleti için tıklayın.

Sizi hiç yormayan Aicat Akıllı Kedi Tuvaleti

4 ağırlık sensörü ile kediniz her tuvalete girdiğinde kilosunu ölçen akıllı kedi tuvaleti, tek tuşla atıkları temizliyor. Kedi bakmayı kolaylaştıran Aicat, kedilerinizin konforu düşünülerek tasarlanmış. Mobil uygulamasıyla kullanımı çok daha kolay kedi tuvaleti sadece kedinizin rahat etmesini sağlamıyor, aynı zamanda sizin kedinizi takip edebilmenizi de sağlıyor. Birçok seçeneği sayesinde size uygun şekilde tuvaleti kişiselleştirebiliyorsunuz. Ürün aynı zamanda çoğu kum türüne uygun.

Temizliği çok kolay tuvaleti almak için tıklayın.

Uzaktan kontrol edebileceğiniz Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Şişman bir tüylü dostunuz varsa bu tuvalet tam ona göre. İçine rahatlıkla girip çıkılabilen büyük giriş alanı olduğu için kedileriniz çok rahat ediyor. Alçak girişi sayesinde kısa ayaklı kediler bile tek adımda girebiliyor. Bu tuvaletin bir de mobil uygulaması var.

Bu uygulamayı kullanarak uzaktan kedinizin tuvaletini takip edebiliyorsunuz. Kedinizin tuvaletini takip ettiği için Haustier otomatik kedi tuvaleti, sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Otomatik bu kedi tuvaleti o kadar sessiz çalışıyor ki hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Yıkamak için hazneyi kolayca sökmek mümkün.

Yanında çöp torbası hediyesiyle gelen kedi tuvaletini almak için tıklayabilirsiniz.

Kediniz için en iyi tuvaletlerden biri: Ubtech UCAT C10 PRO Smart Cat Litter Box

Akıllı kedi tuvalet modellerinden biri olan UCAT C10 PRO ile artık kedi tuvaletlerini kim temizleyecek derdi son buluyor. Dönebilen silindir haznesi sayesinde atıkları çok rahat bir şekilde topluyor. Bu akıllı tuvalet her boyutta ve ağırlıkta kediye uygun. Özel tartı sistemi sayesinde kedilerinizi ayrı ayrı takip edebiliyorsunuz. UCAT C10 PRO'nun mobil uygulaması ile de takip kolaylaşıyor. Tek bir tuşa basarak kum temizleme ve atık boşaltma yapıyor. Siz hiç yorulmadan kedilerinizin tertemiz tuvaleti oluyor.

''3 tane kedim olduğu için sürekli kum temizlemek zorunda kalıyordum. Bu ürünü aldığımdan beri her şey çok kolaylaştı. 2-3 günde bir sadece çöp torbasını değiştirmem yetiyor. Kumu boşa atmıyor oldukça güzel ayırıyor. Yatak odasının önünde koridorda duruyor olmasına rağmen geceleri sesi asla rahatsız etmiyor. Eğer rahatsız olursanız da gece istediğiniz saatler arasında temizlik yapmamasını telefon uygulamasından ayarlayabiliyorsunuz. Kedi girdiğinde telefonunuza bildirim yolluyor, tuvalette ne kadar kaldığını ve kedinin kilosunu söylüyor. Keşke daha önce alsaymışım kesinlikle tavsiye ederim.''

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Kedileri rahat ettiren Neutron Akıllı Kedi Tuvaleti

Neutron akıllı kedi tuvaleti de özellikle temizlik noktasında kolaylıklar sunuyor. Tüm atıklardan cihaz üzerindeki dokunmatik panelden ya da uygulama üzerinden kolayca kurtuluyorsunuz. Hem siz hem kedileriniz bu akıllı tuvalet sayesinde artık çok daha rahat.

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Eğer otomatik tercih etmeyecekseniz:

Klasik tuvalet modellerinden biri olan Catit Kapalı Kedi Tuvalet Kabini

Ergonomik dizaynı sayesinde kediniz tuvaletini rahat şekilde yapabiliyor. İçindeki karbon filtresi kötü kokuları engelliyor. Rahat temizlenebildiği için sizin işinizi de kolaylaştıracak tuvaletle hem kediniz hem siz mutlu.

''Önceki tuvaleti sürekli koku yapıyordu ve ufak geliyordu, yavrumun kafası dışarda kalıyordu. Amazon'dan fiyat olarak diğer sitelere göre çok daha uygun aldığım bu tuvalet hem koku yapmıyor hem de geniş hacmi sayesinde kedim içine rahatça girip çıkıyor. Hafiften bir kum dökmesi var dışa doğru ama onu da tuvaletin altına koyduğum elekle bertaraf ediyorum.''

Kurulumu kolay kedi tuvaletini hemen sepete atmak için tıklayın.

Koku yapmayan XXL Büyük Boy Kapalı Kedi Tuvaleti

Özel kırılmaz polikarbon malzemeden üretilen kedi tuvaletinin üzerinde kedileriniz tepinse bile hiçbir şey olmuyor. Tuvaletin üzerindeki filtre kokuyu emiyor ve tuvaletin kötü kokusu dışarıya yayılmıyor. Arka kısmında kürek takma yeri olduğu için kürek artık ortalarda sürünmüyor. Üst kısmı çıkarılabilen kedi tuvaletini isterseniz açık tuvalet olarak da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca üst kısmı çıkarılabildiği için kolayca temizliğini de yapabiliyorsunuz.

''Ürün anlatıldığı gibi sağlam ve iyi paketlenmiş. Satıcıya teşekkürler.''

Yanında kedi küreğiyle birlikte gelen XXL kedi tuvaletini hemen sepete atmak için tıklayın.

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