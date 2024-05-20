Ev işlerinde zaman alıcı ve zahmetli bir iş olarak görülen cam temizlemek, artık uğraştırıcı bir iş olmaktan çıkıyor. Kullanıcıların bütçe ve gereksinimlerine bağlı olarak farklı seçeneklere sahip en iyi cam silme robotları bu listemizde!

Gelişen teknoloji sayesinde insan yaşamını kolaylaştıran birçok ürün piyasada yerini aldı. Bu ürünlerden biri de cam silme robotları. Pencereleri temizlemeyi oldukça kolaylaştıran cam silme robotları, zamanınızdan ve enerjinizden tasarruf etmenizi sağlıyor.

Biz de herkesin merak ettiği ''En iyi cam silme robotu hangisi?'' sorusuna sizler için cevap aradık. Günlük veya profesyonel olarak kullanılabilecek en iyi cam temizleme robotlarını kullanıcı memnuniyetlerini de göz önüne alarak listelik. Hobot, Ecovacs, Xioami gibi markalardan derlediğimiz bu içerikte tek yapanız gereken bütçenize uygun bir ürünü seçmek.

Hobot 2s Dual Cam Temizleme Robotu

Ayna, cam ve seramik yüzeylerde kullanabileceğiniz Hobot 2s Dual Cam Temizleme Robotu, yüksek fiyatlı ürünler arasında yer alsa da birçok farklı özelliği ile size mükemmel bir kullanım deneyimi sunmakta.

72 W güç

20 dk. kesintisiz kullanım

70dB ses seviyesi

Temizleme hatırlatıcısı

Sesli ve akıllı telefon kontrolü

Çift ultrasonik su spreyi

OTA güncellemeleri

Tek tuşla çalıştırma

UPS güç sistemi ve 4,5 metre güvenlik halatı

Akıllı rota planlama

Üstün köşe temizliği

''Aldığım üçüncü makinem en sonunda muhteşem olanına kavuştum vallahi tereddüt etmeden alın.''

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Hutt DDC55 Akıllı Cam Temizleme Robotu

En iyi cam silme robotları arasında yer alan Xiaomi Hutt DDC55 Akıllı Cam Temizleme Robotu yapay zeka destekli donanımı ve yüksek emiş gücü ile aradığınız ürün olabilir.

3800Pa emiş gücü

20 dk. kullanım süresi

65dB ses seviyesi

Engelleri algılayan yapay zekâ

Islak veya kuru zemin kullanımı

pürüzsüz yüzeylerle uyumlu

Akıllı yol planlaması

Yüksek yoğunluklu fiber nano temizlik bezi

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Hutt W8 Cam Temizleme Robotu

Son teknoloji yapay zeka uygulamaları ile donatılan, tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi Hutt W8 Cam Temizleme Robotu size güvenli ve zahmetsiz bir temizlik imkanı sağlar.

90 W güç

70dB ses seviyesi

3800 Pa emiş Gücü

30 dk. çalışma süresi

Cam ve seramik yüzlerde etkili

Kumanda desteği

Sesli komut sistemi

İkili su Püskürtme

Kenar algılama

''Süper bir ürün yapmışlar. Umarım uzun süre kullanılabilir. Tüm terasın camlarını ve Balkon kaplamalarını gayet güzel siliyor.''

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ecovacs Winbot W1 Pro Cam Silme Robotu

Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen Ecovacs Winbot W1 Pro Cam Silme Robotu en çok tercih edilen robotlar arasında. Üstün su emme yeteneği ile hiç iz bırakmadan kullanabileceğiniz bu ürün 3 farklı mod ayarıyla size yorulmadan temizlik imkanı sunar.

2800 Pa emiş Gücü

120 dk. çalışma süresi

70dB ses seviyesi

Akıllı rota planlama

Sesli komut

Mobil uygulama desteği

SPOT mod

Konum hafızası

8 katmanlı güvenlik

Kenar algılama teknolojisi

''Harika ötesi müthiş icat, düşünmeden alın imkanınız varsa. F/P ürünü.''

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Cambot WIN3030 Otomatik Cam Silme Robotu

Fayans, mermer, parke gibi yüzeylerde otomatik olarak temizlik yapabilen ve damla izi önleme özelliği ile karşımıza çıkan Cambot WIN3030 Otomatik Cam Silme Robotu 5 metrelik güç kablosu ile uzanamadığınız her bölgeyi tertemiz yapar.

75 W güç

2500 Pa emiş gücü

60 dk. kesintisiz kullanım

65dB ses seviyesi

iOS/Android uygulaması

Kenar Algılama

Yol tanımlama

Uzaktan kumanda

4m emniyet halatı

''Çok beğendim. Hızlı, pratik, hafif kolay kurulumlu. 15 dakikada 4 oda sildim ya daha nolsun.''

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Hutt C6 Cam Silme Robotu

Kullanımı kolay ve leke bırakmayan Xiaomi Hutt C6 Cam Silme Robotu temizlik konusunda sizi oldukça rahatlatacak harika bir ürün. Güçlü vakum sistemi ile yüzeyden düşmeyen bu cam silme robotu yüksek katlı ve büyük camlı evler için ideal durumda.

Ayna, cam, mermer yüzey, paslanmaz çelik yüzey, seramik yüzey

90 W güç

3800 Pa emiş Gücü

75dB ses seviyesi

20 dk. kesintisiz kullanım

10 Adet Mikrofiber Bez

Sesli komut sistemi

Uzaktan kumda desteği

''Gayet guzel beklentiyi karsiliyor balkon camlarini da siliyor begendim cevreme de tavsiye ediyorum''

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

QJJML Cam Temizleme Robotu

1 metrekarelik alanı 2 dakikada temizleyen ve Amazon önerisi olarak karşımıza çıkan QJJML Cam Temizleme Robotu 3 farklı temizleme modu ve yüksek emiş gücü ile tercih edilenler arasında.

Akıllı rota planlama

3 pencere temizleme modu

3000Pa güçlü emiş

Kenar algılama sessörü

4,5m güçlü güvenlik halatı

Dahili UPS batarya

Uzaktan kumanda

Çift su püskürtme

''Makinenin Cama tutunuşu çok güçlü. Düşme tehlikesi hiç yaşamadım. Su haznesi yeterli. Z ve N hareketleri ile tüm camda geziyor. Kablo uzunluğu yeterli. Sadece kumanda etme tecrübesi edinmek gerekli. Yeterli ürün.''

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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