Gelişen teknoloji sayesinde insan yaşamını kolaylaştıran birçok ürün piyasada yerini aldı. Bu ürünlerden biri de cam silme robotları. Pencereleri temizlemeyi oldukça kolaylaştıran cam silme robotları, zamanınızdan ve enerjinizden tasarruf etmenizi sağlıyor.
Biz de herkesin merak ettiği ''En iyi cam silme robotu hangisi?'' sorusuna sizler için cevap aradık. Günlük veya profesyonel olarak kullanılabilecek en iyi cam temizleme robotlarını kullanıcı memnuniyetlerini de göz önüne alarak listelik. Hobot, Ecovacs, Xioami gibi markalardan derlediğimiz bu içerikte tek yapanız gereken bütçenize uygun bir ürünü seçmek.
Hobot 2s Dual Cam Temizleme Robotu
Ayna, cam ve seramik yüzeylerde kullanabileceğiniz Hobot 2s Dual Cam Temizleme Robotu, yüksek fiyatlı ürünler arasında yer alsa da birçok farklı özelliği ile size mükemmel bir kullanım deneyimi sunmakta.
- 72 W güç
- 20 dk. kesintisiz kullanım
- 70dB ses seviyesi
- Temizleme hatırlatıcısı
- Sesli ve akıllı telefon kontrolü
- Çift ultrasonik su spreyi
- OTA güncellemeleri
- Tek tuşla çalıştırma
- UPS güç sistemi ve 4,5 metre güvenlik halatı
- Akıllı rota planlama
- Üstün köşe temizliği
''Aldığım üçüncü makinem en sonunda muhteşem olanına kavuştum vallahi tereddüt etmeden alın.''
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Xiaomi Hutt DDC55 Akıllı Cam Temizleme Robotu
En iyi cam silme robotları arasında yer alan Xiaomi Hutt DDC55 Akıllı Cam Temizleme Robotu yapay zeka destekli donanımı ve yüksek emiş gücü ile aradığınız ürün olabilir.
- 3800Pa emiş gücü
- 20 dk. kullanım süresi
- 65dB ses seviyesi
- Engelleri algılayan yapay zekâ
- Islak veya kuru zemin kullanımı
- pürüzsüz yüzeylerle uyumlu
- Akıllı yol planlaması
- Yüksek yoğunluklu fiber nano temizlik bezi
Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Xiaomi Hutt W8 Cam Temizleme Robotu
Son teknoloji yapay zeka uygulamaları ile donatılan, tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi Hutt W8 Cam Temizleme Robotu size güvenli ve zahmetsiz bir temizlik imkanı sağlar.
- 90 W güç
- 70dB ses seviyesi
- 3800 Pa emiş Gücü
- 30 dk. çalışma süresi
- Cam ve seramik yüzlerde etkili
- Kumanda desteği
- Sesli komut sistemi
- İkili su Püskürtme
- Kenar algılama
''Süper bir ürün yapmışlar. Umarım uzun süre kullanılabilir. Tüm terasın camlarını ve Balkon kaplamalarını gayet güzel siliyor.''
Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Ecovacs Winbot W1 Pro Cam Silme Robotu
Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen Ecovacs Winbot W1 Pro Cam Silme Robotu en çok tercih edilen robotlar arasında. Üstün su emme yeteneği ile hiç iz bırakmadan kullanabileceğiniz bu ürün 3 farklı mod ayarıyla size yorulmadan temizlik imkanı sunar.
- 2800 Pa emiş Gücü
- 120 dk. çalışma süresi
- 70dB ses seviyesi
- Akıllı rota planlama
- Sesli komut
- Mobil uygulama desteği
- SPOT mod
- Konum hafızası
- 8 katmanlı güvenlik
- Kenar algılama teknolojisi
''Harika ötesi müthiş icat, düşünmeden alın imkanınız varsa. F/P ürünü.''
Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Cambot WIN3030 Otomatik Cam Silme Robotu
Fayans, mermer, parke gibi yüzeylerde otomatik olarak temizlik yapabilen ve damla izi önleme özelliği ile karşımıza çıkan Cambot WIN3030 Otomatik Cam Silme Robotu 5 metrelik güç kablosu ile uzanamadığınız her bölgeyi tertemiz yapar.
- 75 W güç
- 2500 Pa emiş gücü
- 60 dk. kesintisiz kullanım
- 65dB ses seviyesi
- iOS/Android uygulaması
- Kenar Algılama
- Yol tanımlama
- Uzaktan kumanda
- 4m emniyet halatı
''Çok beğendim. Hızlı, pratik, hafif kolay kurulumlu. 15 dakikada 4 oda sildim ya daha nolsun.''
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Xiaomi Hutt C6 Cam Silme Robotu
Kullanımı kolay ve leke bırakmayan Xiaomi Hutt C6 Cam Silme Robotu temizlik konusunda sizi oldukça rahatlatacak harika bir ürün. Güçlü vakum sistemi ile yüzeyden düşmeyen bu cam silme robotu yüksek katlı ve büyük camlı evler için ideal durumda.
- Ayna, cam, mermer yüzey, paslanmaz çelik yüzey, seramik yüzey
- 90 W güç
- 3800 Pa emiş Gücü
- 75dB ses seviyesi
- 20 dk. kesintisiz kullanım
- 10 Adet Mikrofiber Bez
- Sesli komut sistemi
- Uzaktan kumda desteği
''Gayet guzel beklentiyi karsiliyor balkon camlarini da siliyor begendim cevreme de tavsiye ediyorum''
Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
QJJML Cam Temizleme Robotu
1 metrekarelik alanı 2 dakikada temizleyen ve Amazon önerisi olarak karşımıza çıkan QJJML Cam Temizleme Robotu 3 farklı temizleme modu ve yüksek emiş gücü ile tercih edilenler arasında.
- Akıllı rota planlama
- 3 pencere temizleme modu
- 3000Pa güçlü emiş
- Kenar algılama sessörü
- 4,5m güçlü güvenlik halatı
- Dahili UPS batarya
- Uzaktan kumanda
- Çift su püskürtme
''Makinenin Cama tutunuşu çok güçlü. Düşme tehlikesi hiç yaşamadım. Su haznesi yeterli. Z ve N hareketleri ile tüm camda geziyor. Kablo uzunluğu yeterli. Sadece kumanda etme tecrübesi edinmek gerekli. Yeterli ürün.''
Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
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