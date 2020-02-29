Teknoloji devi Microsoft'un Xbox Series X'in yanında disk girişi barındırmayan daha ucuz bir konsol tanıtması bekleniyor. Lockhart ismi verileceği söylenen bu konsolun iddialara göre 4 Teraflop GPU gücü olacak. Peki bu değer yeterli mi? Gelin bu soruya birlikte yanıt arayalım.

Oyun pazarının büyümesiyle birlikte değişen ihtiyaçlar, farklı müşteri taleplerinin ortaya çıkmasına katkı sağladı. Bu taleplere yanıt vermek isteyen konsol üreticileri de farklı donanımlar üzerinde çalışmalara başladı. Xbox Series X isimli ana konsolunu bu yıl tanıtacak Microsoft'un bu konsolun yanı sıra bir de Xbox Lockhart adında alternatif bir konsol çıkaracağı düşünülüyor.

Sony'nin de benzer girişimleri olduğu söylense de Microsoft'un bu konuda bir adım önde olduğunu belirtebiliriz. Peki bu nispeten düşük donanımlı cihazlar hangi özelliklerle karşımıza çıkacak? Bu soruya birçok farklı kaynaktan farklı yanıtlar geliyor ancak doğruluk noktasında bir ayrım yapmak için henüz oldukça erken. Buna rağmen Lockhart'ın GPU'suna dair söylentiler genel olarak bir noktada kesişiyor.

Xbox Lockhart, 1440p desteğiyle gelebilir:

Bilindiği üzere Microsoft, Xbox Series X'te 4K desteği sunacak. Lockhart hakkındaki söylentilerse 1440p'ye işaret ediyor. Bulut tabanlı çalışacağı düşünülen konsolun Xbox Series X ile aynı dönemde çıkacak olması, Lockhart'ın "Xbox Series X'in 4K çözünürlükte yaptığı her şeyi 1440p'de yapabilen bir konsol" konseptiyle anılmasına yol açıyor. Çözünürlüğün görece düşük olması, cihazın düşük GPU özellikleriyle gelmesini mantıklı kılıyor ancak iddialara konu olan 4 Teraflop değeri, bu noktada soru işaretleri oluşturuyor.

2017'de Xbox One X'in 6 Teraflop gücündeki GPU ile çıkış yaptığını düşündüğünde günümüz şartlarında 4 Teraflop gücünde bir GPU için direkt olarak "Yetersiz" yorumu yapanlar olacaktır ancak işin teknik boyutu bu yorumu geçersiz kılabilir.

Unutmamak gerekiyor ki oyunlardaki grafikler iyileştirilirken donanım üreticileri de yeni mimariler geliştirerek bu mimarilere sahip donanımları piyasaya sürüyor. Konsol üreticilerinin elini en çok güçlendiren unsurlardan biri de yeni mimariler.

AMD'nin 'Her Teraflop için daha yüksek performans' sloganı, bu konuda ipuçları veriyor:

Son dönemin başarılı üreticilerinden AMD'nin Navi mimarisi üzerinde yaptığı iyileştirmeler, "Her Teraflop için daha yüksek performans" sloganıyla gelmişti. Mimarideki iyileştirmelerden yararlanacak üreticiler, düşük Teraflop değerine sahip GPU'lar ile daha yüksek performans sunabilir.

4 Teraflop gücünde bir GPU'nun neler yapabileceği konusunda testler yapan Eurogamer ekibinin 4,3 Teraflop, Navi mimarisine sahip bir GPU ile 6,0 Teraflop, GCN mimarisine sahip bir GPU'yu karşılaştırdığını belirtelim. Testlerde alınan sonuçlarda Navi mimarisine sahip GPU'nun hesaplama gücü eksikliğine rağmen rakibine göre daha iyi performans sunduğu belirtiliyor. Bu da aslında mimarinin sağladığı avantajı gözler önüne seriyor.

Testlerde alınan sonuçlar arasında dikkat çeken bir diğer detaysa çözünürlük konusunda 1440p'nin 4 Teraflop GPU ile çok da mümkün olmadığı. Eurogamer'a göre Xbox Lockhart'ın sunacağı çözünürlük muhtemelen 1080p ve 1440p arasında olacak.

Xbox Lockhart hakkındaki bu yorumların resmi açıklamadan sonra geçersiz kalabileceğini hatırlatmakta fayda var çünkü firma iddialara konu olan 4 Teraflop değerinde değişikliğe gidebilir. Konu hakkındaki görüşlerinizi siz de yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.