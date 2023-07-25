“Ben Hayvanları Gözünden Tanırım” Diyenler Buraya: Hangi Gözün Hangi Hayvana Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

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Eğer dikkatli bir gözlemciysen, muhtemelen canlıların gözlerinin eşsiz özelliklerini fark etmişsindir. Peki hayvanların gözleriyle ilgili bu testte kaçta kaç yapabilirsin?

Her canlı türünde eşsiz bir yapıya sahip olan göz, karakteristik özelliklerin bir parçasıdır ve çoğu zaman ilk dikkat ettiğimiz fiziksel özelliklerden biridir. 

Eğer siz de dikkatinize güveniyorsanız ve hayvanlar konusunda iddialıysanız bakalım kaçının gözünün içine bakıp ismini söyleyebileceksiniz?

Uyarı: Cevaplar, mobil uygulamamız üzerinden görünmeyebilir. Cevaplar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

1. Kolay bir taneyle başlayalım... Kendisini yakından tanıyorsunuz.

kedi

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2. Bu keskin bakışların ardında tabii ki tek bir isim olabilir ama kim?

baykuş gözü

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3. Peki bu güzel kirpiklerin ardındaki kim olabilir?

inek

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4. İnsan gözüne epey yakın görünüyor... Hatta bu yüzden ne yazık ki hayvan deneylerine kurban gidiyorlar.

tavşan

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5. Adeta çizilmiş gibi duran bu gözler kime ait olabilir?

bukalemun

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6. Büyülü korku filmlerindeki gözleri andırıyor gibi... Zaten deli deli bakmalarıyla ünlüler.

keçi

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7. Gözlerin çevresine bakınca tahmin etmek çok zor olmasa gerek.

goril

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8. Yine adeta elle çizilmiş kadar muntazam olan bu göz bir yerden tanıdık geldi mi?

tavuk

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9. Canlı görseniz arkanıza bakmadan kaçacağınız bu gözlerin sahibini tanıdınız mı?

köpek balığı

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10. Bu rengarenk görüntü elbette tek bir kişiye ait olabilir.

papağan

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11. Muhtemelen hiçbirimiz daha önce yakından görme şansını yakalayamamışızdır ama fotoğrafa bakınca bile büyülenmemek elde değil...

penguen

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12. Yakından çekilmiş hâli bile tüyleri diken diken etmeye yeten bu hayvan bir yerden tanıdık geldi mi?

timsah

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13. Bu gözleri canlı gördüğünüz anda muhtemelen paniğe kapılacaksınız...

yılan

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14. Çok yakından tanıdığımız bu dostumuz...

köpek

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15. Son olarak, gözlerinin güzelliğiyle ünlü bir hayvan düşünün...

eşek

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15 soruluk bu testte kaç doğru yaptınız? Yorumlara bekliyoruz...

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