1 Ocak 2022'de Harry Potter'ın 20. yılına özel bir bölüm yayınlanıyor. Herkesin heyecanla beklediği bu bölüme az bir zaman kala her Potterhead'in evinde bulunması gereken HP temalı ürünleri sizler için listeledik.

4 Kasım 2001 tarihinde Harry Potter’ın ilk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı gösterime girdi. J. K. Rowling’in kaleminden çıkan ve daha sonra beyaz perdeye taşınan bu serisi, daha sonrasında tüm dünyayı kasıp kavuran bir efsaneye dönüştü.

Bildiğiniz üzere bu yıl Harry Potter serisinin 20. yıl dönümü ve 1 Ocak’ta serinin 20. yıla özel bölümü HBO üzerinden hayranlarıyla buluşacak. Tüm Potterhead’ler heyecanla bu yeni bölümü bekliyor ve biz de Harry Potter’ın 20. yılına özel tam teşekkürlü bir Potterhead olabilmeniz için Amazon’da kendinize alabileceğiniz bazı ürünleri listelemek istedik.

Fiyat: 549,45 TL

Eğer sıkı bir Harry Potter hayranıysanız kitapların yerinin çok farklı olduğunu bilirsiniz. Eğer elinizde bu serinin tam hali yoksa veya kitapları orijinal dilinde isterseniz, sizin için önermiş olduğumuz bu kitap setine buraya tıklayarak bir göz atabilirsiniz.

Kendi Quidditch takımını kurmak isteyenlere: Harry Potter: Collectible Quidditch Seti

Fiyat: 181,96 TL

Son derece gerçekçi bir kutuya sahip bu Quidditch setinin içerisinde iki adet Quaffle, bir Bludger ve bir snitch yer alıyor. Quaffle ve Bludger yerinden çıkarılıp oynanabilirken Snitch’in yerinden çıkartılamaması biraz dezavantaj olmuş ancak yine de bu setin de her Potterhead’in evinde durması gereken bir oyuncak olduğunu düşünüyoruz. Ürüne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İhtiyacınız varsa size de görünebilir: LEGO Harry Potter Hogwarts İhtiyaç Odası

Fiyat: 179, 72 TL

Son zamanlarda daha da popülerleşen LEGO’nun Harry Potter’a ait birçok seti bulunuyor. Bizim size önerdiğimiz set ise seride sadece ihtiyacı olan kişilere gözüken, Harry’nin Cho Chang ilk kez öpüştüğü yer olan İhtiyaç Odası. Lego setini satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Herkesin beklediği o mektup: Harry Potter Hogwarts Kabul Mektubu

Fiyat: 165,58 TL

Serinin en sevilen sahnelerinden biri, şüphesiz Harry Potter’ın yığınla Hogwarts Kabul Mektubu’nu aldığı anlardır. Dursley ailesinin tüm çabalarına rağmen Hagrid’in gelip Harry’i zorla alması, çocukken şahit olduğumuz en güzel sahnelerden biriydi. Sizin için önerdiğimiz bu ürün ise Harry Potter’a gönderilen kabul mektubunun birebir aynısı. Hogwarts Kabul Mektubu’nu bir an önce koleksiyonunuza eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Harry’i en yakın arkadaşıyla birlikte evinde misafir etmek isteyenlere: Harry Potter Hedwig Figür

Fiyat: 74,99 TL

Bildiğiniz üzere internet üzerinden sevdiğiniz film kahramanlarına ait onlarca figür bulunuyor. Bizim size önerdiğimiz figür tabii ki Harry Potter’ın ta kendisi, hatta en sadık dostlarından biri Hedwig ile birlikte. ‎15 x 12 x 5 cm boyutlarında olan bu figürü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Geçmişte sadece 5 saat geçirebileceğiniz Harry Potter Zaman Döndürücü Kolye

Fiyat: 81,66 TL

“Her bir saati işaretliyorum, Henüz Güneş'ten kaçmadım. Kullanımım ve değerim, size göre, yapmanız gereken şeyle ölçülüyor." Bu yazıları hatırlıyorsanız, Harry Potter’ın Voldemort’u yenmesi için kilit noktalardan biri olan zaman döndürücü kolyeyi de biliyorsunuz demektir. Hermione’nin kullandığı bu kolyeye siz de sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İşte o inanılmaz sahne: Harry Potter vs Voldemort Figür

Fiyat: 442,60 TL

Şahsen 20. yıla özel kendime Harry Potter ile ilgil bir şeyler alacak olsaydım ilk seçeceğim şey Harry Potter ve Voldemort’un efsanevi karşılaşmasını tatlı bir şekilde anlatan bu Funko Pop! oyuncağını satın alırdım. Böylesine bir sahneyi kendi tarzında yansıtmayı başaran bu oyuncağı satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Asaları da unutmadık tabii: Dumbledore'un mürver asası

Harry Potter hayranlarının olmazsa olmazı tabii ki asalardır. Bu asalarla seride olduğu gibi baş döndürücü patronus büyüsü yapamasak da sadece dekoratif amaçlı bile evimizde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizlere önereceğimiz asa Dumbledore’un mürver asası. Buraya tıklayarak mürver asayı satın alabilirsiniz. Aşağıdaki linkler üzerinden ise diğer karakterlerin asalarına da göz atabilirsiniz.