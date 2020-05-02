Vaka Sayısı Sıfırlanan İllerde Tersine Karantina Uygulaması

Bir aydan uzun bir süredir evlerimizde kapanmamıza sebep olan koronavirüs sonrası hayatın normale dönmesi için planlamalar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda vaka sayısı sıfır olan illerde tersine karantina uygulanabileceği konuşuluyor.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sonrasında normal hayata dönme planları yapılıyor. Bayram sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında salgın önlemlerinin yeniden ele alınacağı süreçte, vaka sayısı sıfıra inen illerde tersine karantina (şehirlere hiç kimsenin girip çıkmaması ancak şehirdeki hayatın normale dönmesi) uygulamasına gidilebileceği konuşuluyor.

Sputnik’in Hürriyet kaynaklı haberine göre bayram sonrasına kadar vaka sayısı sıfırda kalan iller için özel bir değerlendirme yapılacak. Vaka sayısı sıfıra inen illerde sosyal hayatı yeniden başlatmak için çalışmalar yapılacak. Çalışmalar kapsamında işyerleri açılabilecek.

5 Haziran kritik tarih

Vaka görülmeyen illerin diğer illerden korunarak tersine karantinanın uygulanabileceği il sayısının 15 civarında olduğu ifade ediliyor. Bunlar arasında Gümüşhane, Bartın, Burdur ve Tunceli gibi iller bulunuyor.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından, salgın yönetimi konusunda çalışmak üzere halk sağlığı uzmanlarından bir ekip oluşturma üzerinde çalışılıyor. Gevşetme politikalarının belirlenmesine yardımcı olacak olan bu ekip; kapalı mekânlardaki ana kurallar, maske zorunluluğunun uygulanacağı yerler, açılacak işyerlerini belirleyecek.

Ülke içerisinde şehirlerarası trafiğin bir hayli yoğunlaşmasına sebep olan bayramın önlemler konusunda etkili olacağı ifade ediliyor. Uzmanlar, “Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir” diyor. Yani Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran’daki vaka ve ölü sayısı gevşetme kuralları açısından oldukça önemli.

Ayrıca 19 Mayıs’ta ve Ramazan Bayramı döneminde kısa süreli sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, 5 Haziran tarihinde ortaya çıkacak verilerin önemini “Eğer 24 Mayıs rakamları, bayram sonrası haziranın ilk haftasının rakamları aynı veya çok az fark olursa, o zaman normalleşmeden söz edilebilir. Vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Eğer bayramın etkisiyle üstüne çıkarsa, farklı önlemlerin alınması gerekebilir” şeklinde anlatıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de uyarılarda bulunduğu salgının ikinci dalgası konusunda da hazırlıkların yapıldığını ifade eden uzmanlar, bu dalganın “kendi içimizde ve güz aylarında” ortaya çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ifade ediyor. Yapılacak düzenlemelerin ise il ve bölgeye özel uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Tersine karantina nedir?

Haberimizde bahsettiğimiz tersine karantina için vaka sayısı sıfır olan illeri, hâlâ vaka görülmekte olan illerden korumak olarak açıklayabiliriz. Bu uygulama kapsamında şehirlerarası seyehat, sadece vaka sayısı sıfır olan illere açılacak. Bunun yanı sıra il içerisindeki hareketliliğe de izin verilecek.