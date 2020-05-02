Apple, salgın nedeniyle yayınladığı koronavirüs görüntüleme uygulamasını güncelledi. Yeni sürümde, güncellenmiş semptom bilgileri ve sağlık kurumlarının son tavsiyeleri yer alıyor. Güncellenmiş uygulamada nasıl maske yapılacağı ve sterilize edileceğine dair ipuçları da yer alıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 238.950 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) ile mücadele kapsamında teknoloji devlerinin de çalışmaları sürüyor. Apple, mart ayında yayınladığı koronavirüs görüntüleme uygulamasını güncellediğini açıkladı. Güncellenmiş uygulamada yeni hastalık semptomları ve maske yapma ipuçları yer alıyor.

Apple'ın güncellenmiş uygulaması, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan son kılavuzda yer alan bilgilere dayanıyor. Güncellenen hastalık semptomları arasında üşüme, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve tat ve koku duygunu kaybetme yer alıyor. Hastalığın daha önce bilinen semptomları arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ya da soluk almada çekilen zorluk yer alıyordu.

Maske yapım tüyoları

CDC'nin verdiği bilgilere göre, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz kaldıktan 2 ila 14 gün içerisinde bu semptomlar görülmeye başlayabilir. Öte yandan Apple'ın güncellenmiş uygulamasında bez maskelere dair de ipuçları yer alıyor. Tavsiyeler arasında bez maskenin nasıl yapılacağı, nasıl giyileceği ve nasıl sterilize edileceği gibi bilgiler de yer alıyor.

Apple CEO'su Tim Cook, mart ayında yaptığı açıklamada yeni ölümcül koronavirüs salgını hakkında bilgi edinmek, semptomlardan haberdar olmak ve sağlığımızı korumak için uygun adımları atma amacıyla CDC ile iş birliği içerisinde bir internet sitesi ve ABD içinde kullanılmak üzere bir görüntüleme uygulaması geliştirdiklerini söylemişti.

Bunun yanı sıra Apple ve Google, iOS ve Android işletim sistemleri için COVID-19 takip sistemi geliştirdiklerini duyurmuştu. Yeni sistemler, kullanıcıların Bluetooth Low Energy (BLE) ve sağlık örgütleri tarafından onaylanmış uygulamalar aracılığıyla veri paylaşmalarını sağlayacak.

Yeni sistem, kısa mesafeli Bluetooth iletişimini gönüllü bir temas takip şebekesi oluşturmak amacıyla kullanacak. Böylece birbiriyle yakın mesafede olan telefonlardaki veriler birlikte kullanılacak. Halk sağılığı yetkililerinin resmi uygulamaları, bu verilere erişebilecek ve bu uygulamayı indiren kullanıcılar kendilerine COVID-19 teşhisi konulduğunda bunu bildirebilecek. Sistem, aynı zamanda enfekte olmuş biriyle yakın temasta bulunması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.