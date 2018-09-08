Hava Kirliliği, İnsanlarda Bilişsel Gerilemeye Sebep Oluyor

İnsanlarda birçok solunum hastalığına sebep olan hava kirliliği, yaşlılarda demans riskini artırırken; yetişkin ve çocuklarda bilişsel gerilemeye neden olduğu ortaya çıktı.

Uzmanların yıllardır uyarıda bulunduğu hava kirliliği sorunu, insanlar üzerinde birçok sağlık problemine yol açıyor. Endüstriyel gazlar, egzoz gazları gibi kirli gazların solunması ve uzun süre maruz kalınması beyin işlevlerinin nasıl önemli ölçüde düşürdüğünü gözler önüne seriyoruz.

Benzinin de dahil olduğu fosil yakıtların kullanılması ile ortaya PM 2.5 adında minik parçalar çıkıyor. Bu parçacıklar, solunum yollarından vücudumuza girerek akciğerden kan dolaşımına katılıp beyne doğru ilerleyebiliyor. Sadece bu parçacığın kan dolaşımına katılması nedeniyle, 2015’te 4.2 milyon ölüm gerçekleşti. Dünya nüfusunun %97’lik önemli bir oranının her gün bu parçacıklara maruz kaldığı söyleniyor.

Yapılan araştırmalar, bu PM 2.5 kirliliğine maruz kalmanın çocuklarda ve yetişkinlerde zayıf bilişsel aktivitelere; yaşlılarda ise demans oranlarının artmasına neden olduğu düşünülüyor. Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’nden birçok ekip bu konu hakkında çalışmalar yaptı. 2010 ve 2014 yıllarında yapılan bir çalışmaya göre; 2014 yılında 2010 yılına göre düşük bilişsel aktivite gösteren kişilerin yaşam alanları kirliliğin yoğun olan yerlerde olduğu gözlemlendi. Kükürt dioksit ve nitrojen dioksit gibi endüstriyel gazlara maruz kalan insanlar, matematik ve sözel beceriler ile ilgili testlerde daha düşük sonuçlar aldılar. Pekin Üniversitesi’nden Xiaobo Zhang “Hava kirliliği ile bilişsel kabiliyete verilen zarar aynı zamanda insan sermayesinin gelişimini de engelliyor” dedi.

Arizona State Üniversitesi araştırma ekibi, bu hava kirliliğinin yaşlılardaki demans oranını artırdığı düşüncesi ile farklı bir çalışmaya başladı. Ekipten Jonathan Ketcham “Sonuçlarımız gösteriyor ki bir kişinin on yıl boyunca maruz kaldığı hava kirliliği seviyesinde %10’luk bir artış, bireyde demans riskinin hipertansiyon riski ile aynı seviyede artmasına sebep oluyor." dedi.