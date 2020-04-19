Hava Kirliliği ile Koronavirüs İlişkisini Gösteren Araştırma

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, hava kirliliğiyle koronavirüs kaynaklı ölümler arasında güçlü bir bağlantı olduğunu keşfetti. Çalışmaya göre kirli havayı uzun süre soluyan insanlar, koronavirüs karşısında daha riskli durumda.

Harvard Üniversitesi’ne bağlı Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan araştırmacılar, hava kirliliğiyle koronavirüs ölüm oranları arasında ciddi bir bağlantı olduğunu keşfetti. 3 Nisan’a kadar 3.000 farklı ABD ilçesinden alınan koronavirüs ölüm raporlarını değerlendiren ekibe göre havadaki ince partikül konsantrasyonlarının artmasıyla koronavirüs ölümlerindeki %15’lik artış arasında bir ilişki var.

Konu hakkında konuşan ekip üyesi Francesca Dominici, pandemi olmasa bile ince partikül maddelerin insan sağlığına zarar verdiğini gösteren ciddi miktarlarda bilimsel kanıt olduğunu söylüyor. Dominici, ayrıca koronavirüs kaynaklı hastaneye kaldırılma ve ölüm riskinin de hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde daha fazla olduğunu ifade etti.

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde risk daha yüksek:

Harvard Üniversitesi’nde yapılan çalışmada verilerin toplandığı ve ölüm oranlarının yüksek olduğu ilçeler paylaşılmadı. Bu noktada ABD’nin kuzey batısında yer alan sanayi bölgesi olan Allegheny County, 2015 yılında yapılan testler sonucu 2012 PM2.5 standardını karşılayamamıştı. Bu konuda da konuşan Dominici, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Pittsburgh ve Allegheny County’nin tarihsel olarak yüksek PM düzeylerine sahip olduğunu biliyoruz. Çalışmamız kirli havayı uzun süre soluyan insanların COVID-19 kaynaklı ölümlere daha elverişli olduğunu gösteriyor.”

Koronavirüs ölümlerinin %70’inden fazlası, hava kirliliğinin en yoğun olduğu 20 eyalette gerçekleşiyor:

Tıbbi kaynaklara sahip olmanın önemli olduğunu vurgulayan Dominici, bölgedeki kötü hava kalitesinin etkilerinin ilçenin güçlü sağlık endüstrisi sayesinde belirli bir ölçüde azaltılabileceğini söylüyor. Bununla birlikte yapılan çalışma, hastanelerdeki yatak sayısının da koronavirüs ölümlerini azaltmakta önemli bir faktör olduğunun altı çiziliyor.

QuoteWizard tarafından yapılan bir başka veri incelemesi, sağlık ve çevresel faktörler ile COVID-19 salgını arasında benzer ilişkiler buldu. Yapılan çalışmada koronavirüs vakalarının %70’inden fazlasının ve tüm ölümlerin yaklaşık %80’inin, hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı 20 eyaletten geldiği hesaplandı. Bir başka deyişle ABD genelinde hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan insanlar, koronavirüse karşı daha riskli durumda.

Elde edilen veriler ışığında Francesca Dominici, insan sağlığını korumak için FM2.5 standardının sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor. Yapılan tüm araştırmalara ve COVID-10’la olan bağlantısına rağmen Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada PM2.5 standardının sıkılaştırılmayacağını duyurmuştu.