Amazon, Koronavirüse Karşı Termal Kameralar Kullanıyor

Dünyanın en büyük perakende satıcısı konumunda bulunan Amazon, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlarının vücut sıcaklığını ölçecek termal kameralar kullanmaya karar verdiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında etkilerini hissettiriyor. Dünyanın en büyük perakende satıcısı konumunda bulunan Amazon, pek çok fabrikanın üretimi durdurduğu şu günlerde hizmetlerine devam ediyor.

Salgınlardan kendisini ve çalışanlarını korumayı amaçlayan firma, ABD’de bulunan 70’in üzerindeki deposuna termal kamera sistemleri kurdurdu. Böylece bu tesislerde çalışanlar, olası bir hastalık riskine karşı önceden kontrol edilecek.

İki aşamalı güvenlik sistemi

Bir Amazon sözcüsü, bazı tesislerde termal kameralar kullanıldığını doğruladı. Bu kameralar kişilerin ve çevrelerinin sıcaklığını ölçüyor. Kameralar bir kişinin ateşi olduğunu düşündüğünde uyarı veriyor. Bu kişiler daha sonra ayrıca alna tutulan termometreyle de kontrol ediliyor. Yeni termal kamera sisteminin daha az zaman harcadığı ve teması azalttığı belirtiliyor.

Bilindiği üzere koronavirüs vakalarında en sık rastlanan semptomlar arasında yüksek ateş yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre diğer en yaygın semptomlar ise yorgunluk ve kuru öksürük olarak gösteriliyor.

Amazon yetkilileri, termal kamera sisteminin çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik ek önlemlerden biri olduğunu belirtiyor. Böylece firma, belli tesislerinde daha akıcı ve uzun soluklu bir güvenlik sistemi oluşturuyor.

Amazon’un başı iş güvenliğiyle dertte

Amazon, nisan ayının başından itibaren Avrupa ve ABD’deki tesislerinde çalışanlara maske vermeye başlamıştı. Firmanın ateş ölçümlerine başlaması da aynı döneme denk geliyor. Bu noktada firmaya işçi sağlığı konusunda yöneltilen eleştiriler de etkili olmuştu.

İnsanların salgın nedeniyle kendilerini adeta çevrimiçi alışverişe vurmalarından sonra Amazon oldukça yoğun çalışmaya başlamıştı. Firmanın çalışanlara kişisel korunma ekipmanı sağlayamadığı veya hastalıklı çalışanları tespit edilse de depolarını kapatamadığı belirtilmişti.

Son olarak 31 Mart’ta bir Amazon çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Firmadan yapılan açıklamada bu kişinin hastalığı tatilde kaptığı ve 6 Mart’tan beri çalışmadığı belirtilmişti. Firmanın Fransa deposu da kötü çalışma koşulları nedeniyle kapatılmıştı. Amazon çalışanları 24 Nisan’da sanal bir protesto eylemi de gerçekleştirecek.