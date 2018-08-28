Hava Kirliliğinin Zekayı Dahi Etkilediği Ortaya Çıktı

Çin'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, hava kirliliğinin zeka seviyesini ciddi oranda düşürdüğüne işaret ediyor.

Çin’de, farklı yaş gruplarından 20.000 kişi ile yapılan ve 4 yıla yayılan bir araştırmaya göre; havadaki zehirli partiküller yalnızca insan sağlığını etkilemekle kalmıyor, zeka geriliğine de neden oluyor.

Araştırma kapsamında, 2010-2014 yılları arasında 10 yaş ve üstü kişiler sınava sokuldu. Bu kişilere 24 matematik ve 34 dil sorusu soruldu. Çıkan netice, söz konusu dönemdeki hava kirliliği oranlarıyla karşılaştırıldı.

Sonuçlar, hava kirliliğine nispeten daha uzun müddet maruz kalanların zekalarının daha fazla zarar gördüğünü ortaya koyuyor.

Sonuçları, 'Proceedings of The National Academy of Science' adlı bilim dergisinde yayımlanan bu araştırmaya göre; uzun zaman kirli havaya maruz kalmak, insanların kavrama yeteneğini zayıflatıyor. Bu durum bilhassa eğitimsiz kişilerde yaşla birlikte ilerliyor.

Ayrıca, hava kirliliği erkekleri kadınlardan daha fazla etkiliyor. Alzheimer ve demansın farklı türleri gibi dejeneratif hastalıklara yakalanma riskini artırıyor ve hava kirliliği sebebiyle toplamda bir yıllık eğitim boşa gidiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre ise, dünya nüfusunun %91'i hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşıyor.