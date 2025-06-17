Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, herhangi bir güç veya filtre olmadan havadan içme suyu üretebilen bir cihaz geliştirdi. Cihaz, gelecekte su kıtlığı olan yerlere katkı sağlayabilir.

Su erişiminin dünya çapında ciddi bir problem olması nedeniyle bilim insanları bu konuda sürekli yeni çalışmalar gerçekleştiriyor. Havadan su üretme de bunlardan biri. Bugüne kadar birçok farklı yöntemi görmüştük. Şimdi ise ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacılardan çığır açabilecek bu tarz bir çalışma geldi.

MIT araştırmacıları, havadan su üretebilen yepyeni bir cihaz geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen yeni cihaz, hem çok küçük boyutlu olması hem de güç veya fitreye ihtiyaç olmadan direkt havadan su üretebilmesiyle büyük dikkat çekiyor. Çalışma bulguları, geçtiğimiz günlerde Nature Water üzerinden yayımlandı.

En kurak yerlerde bile günlük 161 ml civarı içme suyu üretebildi

Ekibin pasif atmosferik su toplayıcısı, havadan su buharını emebilen dikey bir hidrojel panel kullanıyor. Tabii ki hidrojel kullanımı böyle cihazlarda bir ilk değil. Daha önce benzer şekilde su üretenleri görmüştük. Ancak MIT araştırmacıları, bu cihazda öncekilerden farklı yollar kullanıp hem daha efektif bir cihaz oluşturmuş hem de önceki problemleri çözmeyi başarmış.

Hidrojel, suyu emdiğinde küçük kubbe benzeri tasarıma sahip baloncuklu bir naylon tabakasına benzeyecek şekilde kalıplanmış. Böylece daha fazla yüzey alanı ve daha büyük su buharı emme kapasitesi sağlanıyor. Bu malzemenin polimer filmle kaplanan cam tabaka ile çerçevelendiğini belirtelim. Cihazın şekli ise pencereleri andırıyor.

Testler, 2023 yılının kasım ayında Kaliforniya’da su erişiminin zor olduğu çöl benzeri bir yerde gerçekleştirildi. Sonuçlarda, cihazın günlük 57 ila 161,5 ml arası içme suyu üretebildiği görülüdü. En kurak koşullarda, herhangi bir filtre ve güç gereksinimi olmadan bunu yapabilmesi gerçekten çok büyük bir başarı. Araştırmacıların amacı, daha fazla kapasiteli cihazlar geliştirerek su kıtlığı olan bölgelere yerleştirmek ve susuzluk sorununu çözmeye katkı sağlamak.