Clash of Clans'ın yaratıcılarından etkileyici bir oyun daha! Hay Day oynarken merak ettiğiniz veya oyuna yeni başlamak istiyorsunuz ancak oyun hakkında taktikler öğrenmek isteyenlerdenseniz bu içeriğimiz tam size göre! Hay Day için 9 taktiği sizler için listeledik. Keyifli okumalar...

Hay Day, Clash of Clans'ın geliştiricisi Supercell tarafından yayınlanan ücretsiz bir oyundur. 2013 yılında elde ettiği gelir sayesinde en yüksek gelire sahip olan 5 oyunun içerisindeydi. Hemen hemen herkes Clash of Clans oynamış ya da duymuştur. Hay Day içerik olarak biraz farklı olmasına rağmen birçok oyuncunun ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Nasıl her oyunda belli bir stratejiyi bilmek ve ona göre ilerlemek gerekiyorsa, bu Hay Day için de geçerli. Hem tasarım estetiği olarak hem de oyunun farklı bir hedefi olmasından dolayı yepyeni stratejiler ve yöntemler gerekiyor. Biz de bu yüzden yeni başlayanlar için 9 Hay Day taktiğini listeledik. Keyifli okumalar dileriz.

Hay Day oynarken nasıl hızlı para kazanabilirsiniz?

Hay Day oynarken her oyuncu gibi siz de nasıl kolay ve hızlı para kazabileceğinizi düşünüyorsanız bu taktik sizler için! Hızlı para kazanmak için birkaç yol var. Bunun en etkili ve pratik olanı ise buğday ekmek.

Mümkün oldukça her köşeye buğday ekin. Çünkü buğday ekinlerinizi yetiştirip, büyüttüğünüzde onları hasat edebilirsiniz. Aynı zamanda ihtiyacınız olmayan ürünleri satabilirsiniz. Bu sayede hem kolay hem de hızlı bir şekilde para kazanmış olursunuz.

Ekstra paranızla da daha fazla arazi satın alırsanız, buğday ekmek için daha fazla alanınız olacak. Böylelikle para konusunda bir döngü içerisinde olacağınızı için hiçbir sıkıntı kalmayacak.

Hay Day’de elmas sahibi olmak için neler yapmalısınız?

Hay Day’de madeni paralar faydalıdır ancak bir elmasla karşılaştırdığınızda bir etkisi olmaz. Elinizden geldiğince elmasınız çok olsun ve boş yere bu elmasları harcamayın. Tabii ki uygulama içi alımlarda elmas alabilirsiniz ancak elmasları oyun içerisinde de kazanabilirsiniz.

Elmas sahibi olmak için birden fazla yol var. Bunlardan en bilindiği; her seviye atladığınızda 1 veya 2 elmasınız olur. Fazladan elmas için Facebook’tan Hay Day hesabını takip edin. Bu elmas almanın en kolay yoludur ve eğer Hay Day ile Facebook uygulamasına giriş yaparsanız 5 elmas daha alma şansınız olacaktır.

Bazen de gizemli kutular sayesinde veya görevlerinizi başarıyla tamamladığınızda daha fazla elmas sahibi olabilirsiniz. Bu yüzden bu kutulara ve görevlerinizi başarıyla tamamlamaya özen göstermeniz sizin için iyi olacaktır.

Eğer Hay Day gazetesi ne işe yarıyor ve bununla ne yapabilirsiniz bilmiyorsanız, bu taktik sizin için!

Oyunu oynamaya başladığınızda mutlaka gazeteleri görürsünüz, ancak ilk başta bu gazetelerle ne yapacağınızı veya ne işe yaradığını anlayamamanız gayet doğal. Bazen çok önemli olmayacağını düşündüğünüz küçük detayları gözden kaçırmak mümkün olabiliyor.

Bu gazeteler sayesinde ekstra paralar kazanabilirsiniz. Ayrıca, kendinizi sadece tek bir gazete ile sınırlandırmanıza gerek yok. Diğer oyuncuların gazetelerini çalabilirsiniz. Bu sayede hem ekstra para kazanırsınız hem de stratejik bir hamleyle rakiplerinizin önüne geçme şansını elde edersiniz.

Satış yaparken acele etmenize gerek yok

Bazen bazı durumlarda karşıdaki oyuncu sizden mallarınızı satın almak isteyebilir. Ancak, size istediğiniz teklifi sunmadıklarında daha iyi bir teklif gelene kadar beklemeniz sizin için daha iyi bir karar olacaktır.

Bu süreçte tek önemli olan şey paraya ihtiyaç durumunda kalmamanız. Yani her zaman oyununuzu belli bir düzende sürdürdüğünüzden emin olun yoksa ürünlerinizi ideal tekliflerin aşağısında satmak durumunda kalırsınız. Bu da sizin için hiç iyi olmaz.

Mallarınızı ve ürünlerinizi satmanın en iyi taktiği yol kenarındaki dükkanlardan teklifler almak. Geliştiricileri oyunun gerçekçiliğini vurgulamak istedikleri için dengelemeniz gereken bir arz ve talep akışı oluşturmuşlar.

Gündüz ve Gece saatini kullanın

Kullanıcıların çoğu, oyunlarını uyuduklarında kendileri için çalışacak şekilde senkronize etmeyi düşünmez, ancak Hay Day oynamadığınızda bile bu oyunun durduğu anlamına gelmez. Uyurken, işteyken veya okuldayken yararlanabileceğiniz bir zaman boşluğu yaratabilirsiniz.

Mesela, eğer ekinleriniz verimi uzun sürenler ise ya uyurken ya da oyununuzu oynamayacağınız süreçten hemen önce ekmek oldukça mantıklı ve pratik bir taktiktir. Bazı ekinlerin verimi saatler alır. İşte bu yüzden bu ekinleri yukarıda belirttiğimiz zaman içerisinde ekerseniz, uyandığınızda veya işiniz bittiğinde verimi tamamlanmış olacaktır.

Yeni anlaşmaları gözünüzden kaçırmayın!

Daha önceki taktiklerden birisi olan gazete ile ne yapacağınızı söylemiştik. Şimdi ise gazetenin bir diğer işlevi üzerine taktiklerimizi vereceğiz. Gazeteye göz attığınızda, anlaşmaları ve fırsatları göreceksiniz. Bunlardan hiçbirisini beğenmezseniz dahi endişelenmeyin çünkü bunlardan daha fazlası da var.

Yeni fırsatları gazetenizi kontrol ettikçe görebilirsiniz. Hay Day uygulamasını kapatıp tekrar açtığınızda, yeni Hay Day gazetesi fırsatları ile karşılaşacaksınız. Yeni fırsatlar beklememek adına bu oldukça iyi bir taktik.

Mahsullerinizi korumaya özen gösterin

Tüm hasatınızı satmak ve mahsullerinizi korumak istiyebilirsiniz, ancak bütün mahsullerinizin tamamını yönetmek çok zordur ve bu sizin büyümenizi de engelleyecek bir şeydir. Her zaman tohum kaldığından emin olun, bütün hasatınızı satmayın çünkü eninde sonunda başka bir çiftçiden daha yüksek bir fiyata almak zorunda kalırsınız.

Her mahsulün hasattan sonra ürününüzün verimini ikiye katlayacaktır. Bunu unutmayın! Bunun yanı sıra hayvanlarınızı beslemek adına sürekli olarak buğday, mısır ve yem bulundurmanız da şart.

Oyunu oynamaya devam edin, süreklilik önemli!

Bir oyunun sürekliliği çok önemlidir. Bu yüzden sizlere verebileceğimiz en güzel taktik Hay Day oynarken sürekliliğinizi kaybetmemeniz. Gün içerisinde ne zaman boş vaktiniz varsa bunu oyunu oynayarak ve sık sık oyuna giriş yaparak değerlendirebilirsiniz. Çünkü oyunun akışında kalmak istiyorsanız, ilk yapmanız gereken şey bu.

Hay Day’in yaratıcısı Supercell, oyunu o kadar zekice bir şekilde yaptılar ki oyun aslında gerçekte durmuyor. Bu da kullanıcıları oyunu devamlı olarak oynamaya itiyor.

Hazinelerinizi almayı unutmayın!

Süreklilikten sonraki bir diğer önemli ve değerli taktik ise; hazine sandıklarından hazineleri toplamanız. Peki bu hazineleri nerede ve nasıl bulursunuz? Bunun cevabı çok kolay. Hazine bulmak için başka bir oyuncunun çiftliğinde alet kutusu aramanız yeterli olacaktır.

Eğer kutunun kapalı olduğunu fark ederseniz; x düğmesi dışında her şeye basabilirsiniz. Eğer kutu açıksa; içerisinde hazine neyse onu alın. Daha sonrasında kendi alet kutunuza baktığınızda mevcut tüm aletlere sahip olduğunuzu göreceksiniz.

Oyun oynamak ilk başta sadece eğlence için yapılıyor gibi gözükse de devamında işler değişebiliyor. Çünkü oyun oynamakta sıkı bir çalışma gerektirebiliyor.

Oyunda başarılı olmak isteyen kullanıcılarımız için bu 9 taktiği listeledik ve açıkladık. Umarız ki ihtiyaç duyduğunuz taktikler ve oyun hakkındaki soru işaretleriniz için yeterli bir içerik olmuştur.