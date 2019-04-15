BMW'nin Revival ekibine yaptırmış olduğu Birdcage Boxer motosikleti, gizemli tarzı ile gözlerden kaçmıyor. Teksas eyaletinde düzenlenecek olan bir etkinlik için özel olarak üretilen Birdcage Boxer, fazlasıyla ilgi çekici özelliklere sahip.

Revival Birdcage Boxer, motosikletlerle ilgili olan tüm tabuları yıkacak özelliklere sahip bir motosiklet. Titanyum alaşımlardan oluşan motosiklet, tasarımsal olarak üzerinde farklı hiçbir şey taşımıyor.

Motosiklet denilince akıllara kimi zaman heybetli görünüşlere sahip sürat motorları gelir. Kimi zaman ise, Chopper olarak adlandırılan Amerikan tarzı motosikletler fakat Revival'ın tasarladığı bu model diğerlerinden çok farklı.

Motosikletin iskeleti tamamen titanyum çubuklardan oluşuyor. Motorda gereksiz olarak görülen hiçbir şey kullanılmamış. Haberimizin ilerleyen kısımlarında sizi daha da şaşırtacağımıza söz vererek şu an için sadece bir örnek veriyoruz, motorun yumuşak bir koltuğu yok. Metal olarak tasarlanan küçük bir koltuğa sahip olan motosiklet için 'filmlerdeki motorcu çeteleri için üretilmiş bu' diyebilirsiniz. Seri üretimine geçme durumu belli olmayan motosiklet, Amerika'nın Teksas eyaletinde düzenlenecek olan Handbuilt şovu için tasarlanıyor.

Motosiklette gereksiz olarak görülen hiçbir şeye yer verilmemiş demiştik. Bu motosiklette far, ayna, radyatör, hız göstergesi ve en ilginci de ön freni yok. Motosiklet ciddi anlamda hayalet kavramını üzerinde bulunduruyor. "Nasıl duracak bu motor?" derseniz ise, orada devreye intihar kolu olarak adlandırılan bir kol devreye giriyor. Motor bu kol yardımı ile duruyor.

Normal motorlara oranla daha büyük bir yapısı olan motosikletin, BMW yetkilileri tarafından Revival ekibinden özel olarak istendiği belirtiliyor. BMW tarafından bu model için özel süspansiyonlar ve motor üretilmiş. Motosikletin dışına doğru iki uzayan iki silindir, motorun bir hayli güçlü olduğunu kanıtlıyor.

Bu motosiklet bir gün yollara çıkar mı bilinmez ancak, Handbuilt şovunda rakibinin olmayacağı kesin gibi duruyor.