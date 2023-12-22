Mobil oyunlar, bir zamanlar hayatımıza âdeta bir fırtına gibi girdi. Akıllı telefonların yaygınlaşması, oyun endüstrisini de büyük ölçüde etkileyerek bu alanda devrim niteliğinde değişikliklere yol açtı.

Oynarken sizleri ekrana kitleyen, saatlerinizi telefon ya da tablet başında geçirdiğiniz ve oynamaktan zevk aldığınız oyunların çoğu, zaman içinde popülerliklerini kaybetti.

Hayatımıza bir anda girip bizleri bağımlı hâle getiren bu oyunlar, zamanla yerini başka oyunlara bıraktı. Ama çoğumuz bu eski oyunların yaşattığı deneyimleri hâlâ unutamadık.

Basit geometrik hesaplamaların işin içine girdiği bir oyun: Angry Birds

2009 yılında piyasaya sürülen Angry Birds’te amaç, farklı renklere ve özelliklere sahip kuşları doğru açılarla fırlatıp domuzları öldürmekti.

Kuşları fırlatırken kullandığımız sapanla yapıları yıkmak, oyunu eğlenceli bir hâle getiriyordu. Hayatımızın bir dönemine damga vuran oyun, şimdilerde eski popülerliğine sahip değil.

Kuşlardan devam ediyoruz: Flappy Bird

Kolay gibi görünse de bir dönem herkese sinir krizleri geçirten Flappy Bird, 2013 yılında yayımlandı. Kuşu engeller arasından geçirmek bir süre sonra oyuncuları zorladı.

Bunun üzerine oyunun yaratıcısı Dong Nguyen, oyunun bağımlılık yapan etkileri nedeniyle 2014 yılında oyunu mağazalardan kaldırdı.

Hızlı temposuyla bilinen bir oyun: Temple Run

Oyuncuların telefonlarını ellerinden düşüremediği bu oyun, sonsuz koşu (endless runner) türündeydi. Oyuncular; ekranı kaydırarak, sıçrayarak ve eğilerek engelleri aşmak, tehlikeli alanlardan geçmek ve altın dolu yollar boyunca ilerlemek zorundaydı. Bir zamanların vazgeçilmezlerindendi.

En bilinen mobil oyunlardan: Subway Surfers

Temple Run’a benzeyen bu oyun, türünün en bilinenlerinden oldu. Polisten kaçarak raylar üzerinde koştuğunuz ya da zıpladığınız bu oyun, sizlere farklı karakter ve hoverboard seçenekleri sunuyordu. Zamanında herkesin gördüğü, duyduğu bir oyun hâline gelse de günümüzde eskisi kadar oynanmıyor diyebiliriz.

Bir yarış oyunu: Hill Climb Racing

Aracınızı engebeli arazilerde sürmeye çalıştığınız bu oyunda amaç sadece yarış değildi. Yarışırken aynı zamanda aracın benzinini kontrol etmek, kazandığınız paralarla aracın özelliklerini yükseltmek de oyunun gereklerindendi. Döneminde geniş bir oyuncu kitlesi kazanmayı da başarmıştı.

Zıplayarak en yüksek rekoru yapmaya çalıştığınız bir oyun: Doodle Jump

Doodle Jump, minik bir karakteri yöneterek önünüze çıkan engelleri aşmak ve en yüksek skora sahip olmak üzerine kurulmuş bir oyundu. Oyunun basit ama eğlenceli grafikleri ve sürekli olarak yeni bir skora ulaşma isteği oyuncuların tercihi olmasına sebep oluyordu.

Çocukların dostu: Talking Tom

Oyun dünyasında ortaya çıkışından sonra özellikle çocukların ilgisini kazanan bu oyun, interaktif bir şekilde iletişim kurmaya yardımcı oluyordu. Oyuncuların ekrana dokunmalarından sonra konuştukları şeyler, bir kedi tarafından tekrar söyleniyordu. Dünya genelinde milyonlarca indirme sayısına ulaşmıştı.

Evcil hayvan simülasyonu: Pou

Pou’ya bakımlar yaptığınız, onu beslediğiniz zamanları hatırlıyor musunuz? Onun sağlıklı ve mutlu olması için uğraşlar verirken sanki bir evcil hayvan besliyormuşsunuz gibi hissediyordunuz. Oyunda sevimli Pou'yu giydirebiliyor, renkli arka planlar ve aksesuarlar ekleyebiliyordunuz.

Bir bulmaca oyunu: 2048

2048 oyunu, matematiksel bir bulmaca oyunuydu ve bir kare tahtada oynanıyordu. Oyundaki amaç aynı sayıya sahip iki kareyi birleştirmek ve herhangi bir karede 2048 sayısına ulaşmaktı. Yayımlanışından sonra bulmaca sevenlerin tutkunu olduğu bir oyun hâline gelmişti.

Bilgi yarışması tadında: Trivia Crack

Çoklu oyuncu modu sayesinde arkadaşlarınızla yarıştığınız bu bilgi oyunu, geniş bir kategori yelpazesi sunuyordu. Bilim, spor, sanat, eğlence, coğrafya ve tarih gibi farklı alanlardaki sorularla oyuncuların bilgi seviyelerini test edip eğlendirirken öğretiyordu.

Bağımlılık yapan oyunlardan: Fruit Ninja

Tam bir ninjaya dönüştüğünüz bu oyunda amacınız ekrana gelen meyveleri kesmek ve bombaları patlatmamaktı. Ama o da unutulup gidenler arasında.

Sevenlerinin rekor seviyelere ulaştığı oyun: Candy Crush Saga

Çıktığı zamanlarda her kesime hitap etse de şimdilerde özellikle annelerimiz oynadığı bir oyuna dönüştü. Oyun temelinde aynı şekerleri yan yana getirerek patlatmaya dayansa da ilerleyen bölümlerde işin içine zorlayan ögeler girdiğini söyleyebiliriz.

Yıldızı sönen oyunlardan bir diğeri: Jetpack Joyride

Jetpack Joyride'da oyuncular, Barry Steakfries isimli karakteri kontrol ediyorlardı. Oyunda aynı zamanda az bir yakıta sahip olan jetpack ile engelleri aşarak ilerlemek gerekiyordu. Jetpack Joyride’ a gösterilen ilgiden sonra serinin ikinci oyunu da 2021 yılında yayımladı.

Son olarak hâlâ büyük bir oyuncu kitlesine sahip olsa da: Pokémon GO

Pokémon GO’nun listemizde yer almasının sebebi çıktığı zamanlardaki popülerliğini kaybetmiş olması. Ama yine de oyunun hâlâ ciddi bir hayran kitlesine sahip olduğunu söylemeliyiz.

Zamanında oyun öyle bir etki yaratmıştı ki haberlere bile konu olmuştu. Herkesin telefonla sokaklarda yürüyüp Pokemon aradığı o günler de unutulmazlar arasında.

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