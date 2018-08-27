Yıllarca dans dersi almadan, dans ediyormuş gibi videolar çekmek ister misiniz? Sizi temin ederiz ki birazdan görecekleriniz bir Instagram filtresinden çok daha fazlası. Bilim insanları tarafından geliştirilen bu yazılım, vasat dans videolarını Michael Jackson’ı kaynak alarak profesyonel işlere dönüştürebiliyor.

Yapay zeka yazılımlarının gücü tartışılamaz bir noktaya doğru evrilmeye devam ediyor. Kış mevsiminde çekilmiş, her yerin bembeyaz olduğu videoları yaz mevsimine uyarlayan yazılımlar görmüştük. Hatta Google’ın örnek bir yazılımı, siz kamera karşısında dans ederken, sizinle benzer figürleri yapan insanları buluyordu.

Dışarıdan oldukça basit ve eğlenceli görünen bu işler, sanıldığı kadar kolay değil. Berkeley Üniversitesi araştırmacıları, bundan 10 yıl önce görseydik bütün dünyayı ürkütecek bir teknoloji geliştirdiler: Kaynak bir videodan dans figürlerini öğrenen yazılım, öğrendiği pozları sanal bir iskelet üzerinde işliyor. Ardından bu analiz sonuçları, aynı hareketleri amatörce sergilemeye çalışan bir insanın videosu ile birlikte işleniyor. Sonuç olarak kaynakta profesyonel bir balet varsa, hayatında hiç bale yapmamış birisinin amatör görüntüleriyle elde edilen final videosunda, amatör kişiyi bir profesyonel gibi dans ederken görüyoruz.

Solda bulunan kaynak olan profesyonel dans videosu, sağdakiler ise iki adet sahte video:

Resimle tatmin olmayanlara, dikkatli bakarlarsa sahte görüntüleri ayırt edebilecekleri video:

Sahte videolardaki figürlerde, hareket ederken kaymalar ve bozulmalar meydana geldiğini görmüşsünüzdür. Bu da yazılımın henüz nihai sonucu sağlayamadığını gösteriyor. Her şeye rağmen başarı oranı son derece yüksek, belki de hayatında hiç dans etmemiş insanların istedikleri türde dans edebildiklerini görüyoruz. .

Elbette yazılımla birlikte gündeme gelen bazı etik kaygılar var. Mesela sizden izinsiz, sizin başrolde olduğunuz kötü niyetli videolar hazırlanabilir. Günümüzde bir video ile insanların hayatlarının nasıl karartıldığını görebiliyoruz. Bu videolar pornografik görüntüler içerebilir, bir saldırı ya da terör eylemine ilişkin görüntüler içerebilir. İnsan olumsuz olarak düşünmek istemiyor, ayrıca bilim insanları örnekleri dans ederek gösteriyorlar. Yine de insan düşünmeden edemiyor.