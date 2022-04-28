Haytap'ın Tüm Satış Gelirleri Sokak Hayvanlarına Gitmiyormuş

Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'nun sokak hayvanları yararına satış yaptığı Haytap Shop üzerinden elde edilen tüm gelirlerin sokak hayvanlarına gitmediği ortaya çıktı.

Haytap Hayvan Hakları Federasyonu, Türkiye'nin dört bir yanından hayvan hakları için çalışan derneklerin çatısı altında bir araya geldiği bir federasyon. Hayvanların 'satılmasından' kürk ticaretine, sokak hayvanlarının haklarından hayvanat bahçesi konusuna kadar pek çok alanda aktif olarak hak savunuculuğu yapan federasyon, hem bağışlarla hem de Haytap Shop üzerinden elde ettiği satışlarla gelir sağlıyor.

Haytap Shop üzerinden yapılan tüm satışların gelirlerinin ise 'Haytap projelerine' kullanıldığı söyleniyor. Bu konuda sosyal medyadaki pek çok paylaşımlarında benzer ifadeler kullanılarak, Haytap Shop üzerinden elde edilen tüm gelirlerin hayvan hakları için kullanıldığı sık sık vurgulanıyor. Ancak bir Twitter kullanıcısının ve ardından Jahrein'in gündeme taşıdığı bazı belgeler ve ardından gelen açıklamalar, durumun pek de öyle olmadığını ortaya koydu.

Satışlardan elde edilen kârın %10'u hayvanlara

İlk olarak geçtiğimiz haftalarda ''isrgnotu' isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan açıklamalara ve paylaşılan belgelere göre, Haytap Shop ile Şentürkler Veterinerlik LTD. isimli bir şirket arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Satış sözleşmelerinde bulunan ortak adresler ve Haytap uygulamasının sağlayıcısı kısmında da bu şirketin isminin yer alması; bağlantının tam olarak ne olduğu ve satışların neden Haytap adı altında farklı bir şirket üzerinden yapıldığı sorularını da beraberinde getirdi.

Ardından konuyu tekrar gündeme getiren Jahrein ismi ile tanıdığımız yayıncı Ahmet Sonuç, Haytap Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat ile telefonda görüştüğünü ve sorduğu sorulara bazı yanıtlar aldığını paylaştı. Haytap'tan gelen açıklama, kurumun bu türden bir e-ticaret operasyonunu yönetecek birikime sahip olmadığı için bir şirket ile çalıştıkları yönünde oldu.

Dikkat çeken bir diğer detay ise 'satışlardan elde edilen kârın %10'unun Haytap projelerinde kullanıldığı, kalan %90'ın ise Şentürkler Veterinerlik LTD'ye gittiği bilgisi oldu. Bu da siteden elde edilen tüm gelirlerin hayvanların yararına kullanıldığı ifadesinin gerçekleri yansıtmadığını ve hayvanseverlerin bu noktada bir nevi 'kandırıldığını' gösteriyor.

Jahrein'in de durumu açıkladığı tweetlerinde ifade ettiği gibi; giderleri olan bir kurumun gelir kapıları yaratmasında herhangi bir sorun olmasa da, bunu yaparken yanıltıcı bir dil kullanması ve satışların tamamının hayvanların yararına olduğu iddiasını sürekli vurgulaması, ne yazık ki güven sarsan bir durum.

Son dönemde hayvan hakları için 'mücadele eden' kurumlardan arka arkaya gelen güven sarsan haberler duyuyoruz. Bu da ne yazık ki duygu sömürüsüne çok açık bir alan olan hayvan hakları gibi konularda hayvanseverleri çaresiz bırakıyor. Tüm kurumların şeffaf ve dürüst olması; iyi niyeti suistimal etmemeleri gerekiyor. Bu yönde atılacak tüm adımları merakla bekliyoruz.