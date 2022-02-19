Hayvanlar Hakkında Sizi Duygulandıracak 12 Gerçek

Sürprizlerle dolu hayvanlar aleminde duyunca muhtemelen sizi duygulandıracak gerçekler var. Bugün sizleri hayvanlar alemindeki gerçeklere götürüyoruz.

Her ne kadar dünyada sadece biz varmışız gibi davransak da bu dünya bitki ve hayvan çeşitliliğiyle dolu. Bunlar arasından kedi, köpek gibi canlılarla yakınlaşan insanlar, bazen bu hayvanları yok sayabiliyor. Tıpkı bizim sorunlarımız olduğu gibi onların da sorunları oluyor, aç kalmama mücadelesi verirken bir de kendilerini öldürmek isteyen avcılara karşı savunma mekanizması geliştiriyorlar.

Bugün sizlere hayvan dostlarımız hakkında muhtemelen bilmediğiniz bazı üzücü gerçeklerden bahsedeceğiz. Bu gerçekler, onları daha iyi tanımanızı ve onların da bu dünyanın ortağı olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacağını düşünüyoruz. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim.

Kediler yemeklerini beğenmezse açlıktan ölebilir.

Kedilere bir yemek verirken onları yediğinden emin olmamız gerekir. Özellikle yavru kediler, yiyecekleri şeyler konusunda çok seçici olabilirler. Tat alma duyularına göre farklı av türleri arayan kediler vardır. Evde yaşayan kediler ise kendilerine sunulan mamayı reddederek yeni bir tat arayabilirler. Bu kediler, yeni bir tat bulamadıklarında açlıktan ölmeyi bile tercih edebilirler.

İkinci Dünya Savaşı sırasında köpekler intihar bombacısı olarak kullanıldı.

İnsanlar tarafından hayvanlara pek çok zarar verildi. Bu zararlardan biri de İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirildi. Bu kanlı savaş sırasında vücutlarına mayınlar yerleştirilen köpekler, tankların altına gönderilerek patlatılıyordu. Sovyet tanklarıyla eğitilen köpekler, tankların alt bölgesinde yiyecek bulacağını düşünerek o bölgelere ulaşıp tankların ve elbette kendilerinin patlamasını sağlıyordu.

İneklerin "en yakın arkadaşları" vardır.

Düşünüldüğünden daha güçlü sosyal bağlara sahip inekler, kendilerine bir "en iyi arkadaş" seçerler. Bu en iyi arkadaşları yanlarından ayrıldığında stres işareti olan kalp ritimlerinde artış yaşanır.

Çikolatanın içinde köpekleri öldürebilecek tanıdık bir kimyasal vardır.

Çoğu köpek yetiştiricisi çikolatanın dostlarımıza zarar verdiğini bilir. Peki bunun sebebi ne? Çikolatanın içerisinde bulunan kafein, köpekler için öldürücü veya en azından hasta edici bir kimyasaldır. Yani çikolata dışında içtiğiniz kahvenin de dostlarınız için çok tehlikeli olduğunu unutmayın.

Bazı kediler stresli hissettiklerinde veya hasta olduklarında kendilerini telkin etmek için mırıldanır.

Yapılan araştırmalara göre kediler dinlenirken kaslarını ve kemiklerini uyarmak için mırıldanabilir. Mırıldanma, insanların meditasyon yaptığında hissettiği duyguya yakın bir deneyim olarak kedilerin ruh hallerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Buna ek olarak kediler, iyi bir ruh halinde olduklarında da bunu göstermek için mırıldanmayı seçebilirler.

Pumalar vahşi bir kedi türü olmasına rağmen kükreyemez.

Pumalar her ne kadar vahşi bir kedi türü olsa da aslan, kaplan ve diğer vahşi kediler gibi kükreyemez. Daha çok bir ev kedisi gibi mırıldayan pumalar, kendi cüssesine göre çok da caydırıcı bir ses çıkarmaz.

Su aygırlarının teri kana benzer bir sıvıdır.

Su aygırlarının derisinin salgıladığı berrak sızı, kahverengiye dönene kadar kırmızı ve turuncu rengine bürünür. Ciltlerini nemli tutmaları gereken su aygırları, bu sıvıyla bakteri koruması, güneş koruması, nemlendirici ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Yavru tilkiler doğduklarında göremez ve yürüyemezler.

Bir tilki doğurduğunda doğan yavruların işitme ve görme duyuları olmaz ve yürüyemezler. Bu süreçte erkek tilkiler dışarı çıkıp ailesi için avlanırken anneler yuvalarında kalıp yavruları birkaç hafta boyunca emzirir. Anne sütleriyle güçlenen tilki yavruları, sonrasında bu duyulara kavuşup yürümeye başlarlar. Anne tilki yaklaşık 8 hafta boyunca yavrularına süt sağlayabilir.

Fillerin hamilelik dönemi neredeyse 2 yıl sürer.

Filler hamileliği en uzun süren hayvanlardır. Bir filin hamilelik dönemi 640 ila 660 gün kadar sürer. Ayrıca bir dişi filin doğumları arasında 4 ila 5 yıllık süre vardır. Ayrıca yeni doğan bir fil, ortalama 113 kilogram ağırlığındadır.

Kediler, tüm dünyada tatlı tatları hissedemeyen tek memeli türüdür.

Kedilerin genlerinde bulunan özel bir mutasyondan dolayı kedilerin dili tatlı tatları alamaz. Etçil bir canlı olan kediler, tatlı yiyeceklerden uzak dururlar. Bunun dışında kediler ağızlarında acı bir tat bırakan yiyeceklerden de kaçınırlar. Çünkü acı yiyeceklerin içerisinde toksinler bulunur ve kediler bu toksinlerden pek haz etmez.

Birkaç tür haricindeki maymunlar renkli göremezler.

Eski dünya maymunları tıpkı insanlar gibi renkleri ayırt edebilen gözlere sahipken günümüzdeki maymunların büyük bir kısmı hiçbir rengi göremez. Bu maymunlar dünyayı siyah beyaz olarak görür.

Kediler yüzünden yaklaşık 33 farklı türün nesli tükendi.

Özellikle insanların çevresinde olan ev ve sokak kedileri nedeniyle 33'e yakın farklı türün nesli tükenmiştir. Bu türler genel olarak kuşlar, kemirgenler ve diğer küçük memelileri içerir. 2013'te paylaşılan istatistiklere göre kedilerin yiyecek için avlanması nedeniyle tüm dünyada yaklaşık 1,4 ile 3,7 milyar kuşun öldüğü düşünülüyor.

Dünyanın en kısa yaşayan canlıları mayflydır.

Mayfly olarak bilinen mayıs sinekleri, sadece 24 saat yaşarlar. Kuluçkadan çıktıktan sonra çiftleşen ve hemen ardından ölen bu sinekler, dünya üzerinde en kısa yaşayan canlılardır.